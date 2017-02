Rugby : les sélections U16 et U18 en gestation

La détection des futurs joueurs pouvant composer l’ossature des Makis de Madagascar dans les catégories U16 et U18 a débuté, hier, pour les trois sections Avaradrano, Atsimondrano et Ambohidratrimo. Seule la section Tana-ville débutera le test de sélection, demain, au complexe sportif d’Ampefiloha. Et à chaque section, son sélectionneur bien que ce soient tous des techniciens aguerris ayant suivi des formations d’envergure internationale.

Par ailleurs, le Malagasy Rugby rattrape le temps perdu après les évènements préélectoraux. Cette instance nationale a rappelé aux joueurs de la 1ère division élite 1 e 2 que les inscriptions pour l’obtention de la licence pour la saison 2017 seront closes le 6 mars. En outre, le directeur technique national, Antsoniandro Randrianorosoa, vient de boucler une autre formation internationale, mardi dernier, à Casablanca Maroc, dans le cadre du «Stage trainer» dispensé pr Rugby Afrique. Des premiers efforts qui méritent d’être poursuivis pour le reste de la saison.

Rojo N.