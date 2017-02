Réparation du câble Eassy : les opérations de jointage en cours

La réparation du câble sous-marin Eassy se poursuit. Les premiers travaux de repêchage et de jointage du câble endommagé ont été complexes, mais les dirigeants de Telma maintiennent néanmoins la date de ce vendredi, prévue pour le rétablissement de la connexion.

La réparation du câble sous-marin Eassy continue. Les premiers travaux de l’étape 7 ont été complexes selon les dirigeants de Telma. En fait, lors d’un point de presse régulier tenu en guise de rapport sur l’évolution des travaux hier, l’administrateur directeur général de Telma Patrick Pisal-Hamida a expliqué qu’il y a eu trois tentatives de repêchage du câble, alors qu’une levée du câble peut durer quatre heures.

La section de la partie endommagée et la pose de la partie saine sur une bouée flottante se sont déroulées lundi dernier à 44 km au large de Toliara (point A). Le navire a ensuite rejoint le deuxième point de coupure à 36 km des littorales pour récupérer le câble endommagé (point B). A la suite de plusieurs tentatives difficiles et délicates, la remontée a échoué. Les premières analyses font état d’une rupture du câble pendant l’opération.

Succès de l’opération

Suite à la réunion des experts sur le navire, un déplacement du point B à 27 km de Toliara pour retenter la même opération a ainsi été décidé.

« Dans la matinée de mercredi, succès de l’opération, le câble a pu être remonté à bord du navire, la partie endommagée est récupérée pour analyse. Les opérations de levage de la deuxième partie ont été finalisées et nous sommes actuellement en train de joindre la partie du câble que nous avons repêché avec le nouveau câble sur le bateau » a expliqué l’ADG de Telma avant de rajouter que, « Nous aurons finalement à remplacer plus de 25 km de câble au lieu de 18 km puisque nous allons diriger le câble vers une nouvelle route pour éviter cette faille qui était probablement due à des secousses sismiques, mais nous aurons plus de détails prochainement ».

Depuis le début de l’après-midi d’hier, les travaux de soudure et de fermeture des joints du nouveau câble à la partie saine du câble remonté au point B ont démarré. Après l’opération de jointage au point B qui est prévu se terminer ce jeudi dans la matinée, le câble sera déroulé à nouveau vers le point A pour une nouvelle opération de jointage.

A temps

Vendredi, les derniers travaux de jointure du câble devraient être achevés dans le timing prévu. Le câble sera reposé sur le fond et les équipes de Telma et du NOC Eassy feront des tests de quelques heures pour les différents centres névralgiques du câble, c’est-à-dire à Toliara d’abord, et en Afrique du Sud ainsi que sur différentes stations pour mettre complètement en service le câble. « Probablement dans la nuit de vendredi à samedi, la connexion devrait être rétablie », nous a confié Patrick Pisal-Hamida.

Arh.