Radio : Selon les résultats d’une étude d’audiences de l’institut Médiamétrie, menée dans quatre pays d’Afrique dont Madagascar, près de 3/4 des habitants d’Antananarivo, Antsirabe, Mahajanga et Toamasina (74,8%) ont écouté la radio en moyenne 3h01 par jour (lundi au vendredi) et par personne entre le 11 septembre et le 21 novembre 2016.