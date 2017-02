Programme « Go Teach » : deux Olympiades pour les jeunes

Une innovation. La 7e édition du Forum des métiers, organisé les 19 et 20 novembre derniers par SOS Villages d’Enfants (SOS VE) Madagascar en partenariat avec DHL International Madagascar dans le cadre de son programme «GoTeach», a vu naître l’idée d’une Olympiade pour les jeunes de la classe de quatrième à l’université. Sous le parrainage du ministère de l’Education nationale (Men) en collaboration avec la Commission nationale malgache pour l’Unesco, cette Olympiade a été lancée officiellement

au début de cette semaine au Lycée JJ Rabearivelo, à Analakely.

Il s’agit notamment de l’Olympiade mathématique et physique ainsi que l’Olympiade création d’objets/projets. Selon les informations, le premier concours vise à tester le niveau de culture générale des étudiants issus des établissements scolaires publics et privés (collège et lycée) à Antananarivo, Antsirabe et Toamasina. Les finalistes par région vont venir à Antananarivo pour la finale et leurs frais seront pris en charge par «Go Teach». Les intéressés issus de ces zones cibles peuvent s’inscrire jusqu’au 17 février auprès de leur Direction régionale de l’éducation nationale (Dren) ou de l’antenne de SOS Village d’enfants de leur région.

La deuxième Olympiade a pour objectif la promotion des talents et l’esprit créatif des jeunes dans l’invention d’objets originaux et fonctionnels. Les maîtres mots sont : innovation, création, gestion du savoir, nouvelles idées, création de valeurs, nouveaux produits, réflexion collective et performance. Les principales cibles et bénéficiaires de cette 2e catégorie d’Olympiade sont les jeunes de 12 à 25 ans issus du programme «One Village» de SOS Villages d’enfants Analamanga, Vakinankaratra et Atsinanana.

Fahranarison