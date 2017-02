LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX : Le principal blocage se situe au niveau de la Justice

Comme la lutte contre la corruption, le bilan de la lutte contre le blanchiment de capitaux est loin d’être probant. La faille du système de répression constitue le point d’achoppement de ces deux combats.

Une évaluation mutuelle des travaux du Service de Renseignements Financiers (SAMIFIN) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a démarré hier aux 67 ha. Ceci faisant suite à l’intégration de cette entité dans l’ESAAMLG en 2016. L’objectif est de connaître le niveau de conformité et d’effectivité de l’ensemble du dispositif de lutte du pays par rapport aux normes internationales. A entendre les explications du numéro un de l’institution de lutte, cette évaluation est déterminante sur l’image du pays à l’échelle mondiale. « Le niveau de conformité pour la grande ile est insatisfaisant. On nous accorde un an pour améliorer celui-ci et à l’issue duquel, le pays risquera de figurer dans la zone grise qui va influer encore sur l’investissement dans le pays », a affirmé hier Lamina Boto Tsaradia.

Beaucoup d’efforts restent à faire. Ainsi, l’évaluation a conclu un niveau satisfaisant pour les services spécialisés, que sont le Samifin et le Bianco. Toutefois, les résultats au niveau de la Justice, notamment la Chaine pénale anti- corruption sont loin d’être convaincants. Ceci dans la répression des faits de corruption, de blanchiment de capitaux et infractions assimilées. Par ailleurs, l’évaluation a constaté des failles en matière de cadre légal. Le numéro un du Service de Renseignements Financiers a, en particulier, souligné la mise en œuvre du projet de loi sur le recouvrement des avoirs illicites. En outre, l’importance de la mise en place des Pôles Anti- Corruption (PAC) pour de meilleurs résultats dans la répression a été également évoquée. Notons que le projet de loi y concernant a été déjà approuvé en conseil des ministres en juillet 2016, mais il reste à attendre la suite. Les PAC sont des entités qui sont chargées de la poursuite, de l’instruction, et du jugement des infractions de corruption ainsi que de blanchiment des capitaux, selon l’article 18 dudit texte. En outre, la mise en place d’un comité national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui sera chargé d’élaborer la politique nationale en la matière figure parmi les points abordés durant l’évaluation.

Justice inefficace

En tout cas, l’évaluation d’hier a permis de conclure encore une fois que la Justice a un problème à Madagascar. Elle constitue le principal facteur de blocage. Dans la lutte contre la corruption, son inefficacité, surtout dans la répression est flagrante. D’ailleurs, les services spécialisés comme le Bureau Indépendant Anti- Corruption (Bianco) l’ont déjà reconnue maintes fois. Ainsi, par exemple, sa manière de traiter l’affaire Bekasy, un suspect en matière de trafic de bois de rose n’a pas manqué d’éveiller les soupçons. Ce dernier ayant bénéficié une liberté provisoire. Par ailleurs, la recrudescence des cas de vindictes populaires trouve surtout son origine dans la méfiance envers le système judiciaire. Cependant, le comble c’est que le Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) affirme n’avoir aucune solution à ce phénomène. Or, les solutions ne manquent pas comme la volonté d’assainir la Justice.

En fait, depuis toujours, l’indépendance judiciaire reste un vain mot aussi bien pour les magistrats que pour l’Etat. Malgré les effets d’annonce des ministres successifs à vouloir assainir le milieu, la méfiance générale envers la Justice demeure. L’inefficacité de la Justice même est de plus en plus pointée du doigt.

Budgétivore

Quoi qu’en dise, l’inefficacité du Samifin dans la lutte contre le blanchiment des capitaux est, également, évidente. Pour beaucoup, le Samifin est encore une institution budgétivore de plus comme pas mal d’entités inefficaces comme le CSI ou la Médiature de la République. En effet, force est de constater que son bilan reste mitigé jusqu’ici malgré ses dix années d’existence. D’ailleurs, il n’est pas certain que le montant des recettes perçues via des dossiers suspects par le Samifin ne s’élève qu’à peu près 90 millions d’ariary. Par ailleurs, comme on l’a déjà rapporté ici, les gros poissons restent en cavale malgré les nombreux trafics dignes de vrai blanchiment. Des dossiers brûlants comme le financement des campagnes électorales sont, également, ignorés jusqu’ici. Le numéro un du Samifin ayant même reconnu l’inefficacité de la structure actuelle, à cause du manque de coordination et de coopération entre les diverses entités concernées, dont le système judiciaire, outre l’insuffisance de textes. Beaucoup d’autres secteurs comme le minier soupçonnés d’être touchés par le fléau, semblent être oubliés. Toutefois, aucune poursuite judiciaire contre tel ou tel suspect n’est déclarée.

J.Raharisoa