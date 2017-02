KARIERAN’ANJOZOROBE : Nolavin’ny fitsarana ny famerenana ny zanak’i Masoandro any an-toerana

Manomboka mibaribary ny marina eo anivon’ny fitsarana amin’izao fotoana izao mikasika ilay raharaha kariera Anjozorobe. Nivoaka omaly ny didim-pitsarana mikasika ny fangatahan’ny zanak’i Masoandro sy ny tariny hiverina any amin’ity kariera ity sy ny fandroahana ireo olona ao amin’izany kariera izany. Nilaza ho tsy mahaefa mitsara izany raharaha izany ny teo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany tamin’ny famoahana didy omaly. Ny mahavariana kely anefa dia nisy ny didy nivoaka fa atsahatra avokoa ny asa ao amin’ity kariera ity amin’izao fotoana izao. Raha ny fantatra anefa dia tsy misy miasa ao amin’ity kariera ity ary io resaka fanatsaharana fitrandrahana io dia tsy nisy resaka nandritra ny adi-hevitra (audience) natao.

Araka izany, manomboka mipoitra tsikelikely ny marina mikasika ity karieran’Anjozorobe ity amin’izao fotoana izao. Fantatra mantsy fa anio no ametraka ny taratasy fampiakarana (appel avec défense) momba io didy fanatsaharana ny asa misy ao amin’ny kariera amin’izao fotoana io ny ankilany amin’ity raharaha ity.

Tsy afaka miditra…

Mazava izany hatreto fa tsy afaka miditra any amin’ny karieran’Ankaraoka, Anjozorobe, ny zanak’i Masoandro sy ny tariny. Ny olona miady ao anatin’ity raharaha ity ihany koa dia samy eto an-drenivohitra amin’izao fotoana izao ka raha misy ny taratasy fampahafantarana didy alefan’izy ireo dia eto an-drenivohitra no tokony hanaovana izany. Araka ny tsilian-tsofina mantsy dia milaza ny hidina any an-kariera izy ireo. Ity fidinana any an-kariera ity izay tokony tsy ho azony atao raha vao mipetraka io fampiakarana fitsarana ambony io.

Araka izany, na dia teo aza ireo tsindry isan-karazany dia nitazona ny fahamarinana ny fitsarana tamin’ity raharaha ity. Raha tsiahivina mantsy dia naharitra ora maromaro ny fampisehoana ireo karazana tsiny (exception) nentin’ireo mpisolovava roalahy nanaposaka ny tsy fanarahan-dalàna marobe tao anatin’ity raharaha ity nandritra ny raharaham-pitsarana ny alarobia heriny lasa teo.

Andrasana araka izany ny tohin’ity raharaha ity izay hiverina ao amin’ny filoha voalohan’ny fitsarana ambony (PPCA) afaka fotoana vitsy.

