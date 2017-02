CONTEXTE POLITIQUE : Le GEN apporte ses suggestions

Hier, à Ankadivato s’est tenue une conférence de presse du Groupement des Experts Nationaux ou GEN réunissant des experts dans plusieurs domaines tels que les sciences comptables, l’ingénierie et les sciences politiques. Parmi les intervenants, Bruno Rakotoarisoa et Madeleine Ramaholimihaso, présidente d’honneur du GEN apportent leur suggestion par rapport à la situation politique à Madagascar. Des sujets se rapportant sur les élections présidentielles de 2018, l’indépendance de la justice, l’opposition et la démocratie. Concernant les fonds qui vont servir à la prochaine campagne présidentielle, ce groupement est soucieux de la transparence de la prochaine élection en 2018. Ces experts réclament la mise en place de textes qui devront délimiter les conditions sur les moyens financiers à la disposition des candidats. Cette loi cadre servira ainsi de balise pour connaître l’origine des fonds, le plafonnement autorisé ainsi que les détails sur l’utilisation de l’argent. Le GEN propose aussi une structure afin de surveiller les méthodes de gestion des fonds par des experts nationaux ou internationaux. Ainsi, ces experts avancent l’idée de la création d’un compte bancaire spécial où tous les candidats en lice devront verser le montant total destiné à la campagne électorale. Les experts financiers, auront pour rôle de vérifier les comptes et veiller à ce que chaque candidat se réfère par rapport aux réglementations en vigueur sur les codes électoraux en matière de fonds de campagne. Le non- respect des lois électorales peut entraîner une sanction voire le retrait du candidat dans la liste électorale. Au final, l’objectif est d’avoir une égalité des chances de tous les candidats à la course pour la magistrature suprême.

Tout se ramène à la volonté politique

En matière de démocratie, le GEN estime que toutes les instances judiciaires dans le pays devront être suffisamment indépendantes et libres de toute pression dans la publication d’une décision de justice. L’Etat, quant à lui, devrait être plus réceptif aux critiques et laisser le peuple donner librement son avis. De ce fait, l’Etat doit avant tout être le garant et le protecteur de la démocratie. Toujours d’après ce groupement d’experts, le rôle de l’opposition est de constater la bonne gestion des affaires publiques par le pouvoir. Les partis issus de l’opposition proposent des conseils conformes à la défense des droits de l’Homme. L’opposition doit s’affirmer en cas d’abus de pouvoir ou de dérives dictatoriales. Pour ce faire, le GEN insiste sur le statut légal de l’opposition en respect avec la Constitution. Un droit légitime qui vise avant tout la sauvegarde de l’intérêt de la Nation. L’objectif est d’ouvrir un débat démocratique au sein de l’Assemblée Nationale afin d’anticiper et d’éviter un autre soulèvement populaire et autres débordements non contrôlés. En somme, le GEN donne son avis sur le contexte politique actuel et se place en tant qu’experts pour le bien du pays. Toutefois, ces suggestions sont toutes appréciables mais tant que les politiciens, les tenants du pouvoir ne sont pas animés d’une réelle volonté politique, toutes ces propositions ne seront qu’une perte de temps. Combien de fois les sociétés civiles telles que le Sefafi ont interpelé le pouvoir sur l’absence de démocratie, d’Etat de Droit, d’éthique et de patriotisme? Le régime lui, n’en fait qu’à sa guise et continue à faire la sourde oreille. De plus, la politique de la mallette motive plus les parlementaires qui n’hésitent pas à retourner leur veste à la moindre avance. Bref, le débat est loin d’être clos.

La Rédaction