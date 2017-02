BEMASOANDRO ITAOSY : Nihetsika ihany koa ny vahoaka

Vokatry ny fahamaizinana mila ho isan’andro, naneho ny alahelony ny mponina teny Bemasoandro Itaosy, omaly hariva. Vely vilany sy horakoraka no nampisehoan’izy ireo izany voalohany. Niakatra ny tosi-drà, nanapaka ny lalàna mihazo an’Itaosy iray vohitra izy ireo, tapak’hevitra ny hanohitra amin’ny fomba rehetra ny tsy mety sy ny tsy rariny.

« Maninona no voavaha ny olan’ny mpianatra teny Vontovorona, koa ny anay no tsy ahitana vaha olana. Aiza ka isan’andro izao tapaka mandritra ny adin’ny valo farafahakeliny ny jiro ety aminay, ny tena mampalahelo amin’ny folo ora alina vao miverina, efa matory anefa izahay amin’izany, sady amin’ny fotoana tsy ilanay jiro, koa manainga ny sain’ny tompon’andraikitra izahay hamerina ny jiro faran’izay haingana», hoy Rtoa Berthine, mponin’i Bemasoandro Itaosy.

Fa tetsy andaniny, niezaka ny nandamina ihany ireo zandary miasa etsy Itaosy, saingy be noho ny vitsy. Ireo vahoaka rahateo efa romotra tanteraka. Tsy vehivavy, tsy lehilahy, tsy antitra tsy tanora, vonona ny hampiseho ny tsy fahafaliany amin’ireto mpitandro filaminana, izay matetika voabaiko, tsy manana saina afa-tsy ny hamoritra sy hanao ramatahora amin’ireto madinika. Toy ny mahazatra, dia miantso fanampiana amin’ny tafika tahaka ny fanaony. Handamina, hono, no ambetin-dresany, hisambotra sy hanao tsindry hazo lena anefa no fombany.

Tsy tantin’ny olona intsony ny fahamaizinana misy, hany ka ao anatin’ny maizina indrindra izy ireo no mihetsika. Raha ny loharanom-baovao, voaray avy amin’ny mpanao gazetinay teny an-toerana omaly alina, mandeha ny tora-bato, satria tonga ihany koa ireo hery famoretana fanampiny avy amin’ny polisim-pirenena. Raikitra ny tifi-danitra amin’ny bala tena izy, mba entina hanaparitahana ny vahoaka. Ny fanontaniana dia ny hoe, mety ve izany ary raha mahavoa olona tsy nahy izany bala tena izy izany, fa angaha lany ny bomba mandatsa-dranomaso, sa dia efa ny hamono ny vahoaka madinika mihitsy no tanjon’ireto voalaza fa mpitandro ny filaminana ireto?

Tsy zanaky ny maizina…

Mafy loha ny vahoaka, tsy mihemotra. Toa tsy ampy azy anefa izany tifi-danitra izany hanaparitaka azy. Miseho amin’ny hendriny fa romotra toy ny biby masiaka, tsy mahatanty ary tsy mahafehy ny tendrim-pony intsony. Ny fahenoana ihany koa fa nisy ny iray tamin’izy ireo voasambotr’ireto mpitandro filaminana ireto, dia nampiakatra ny hafanana. Mafana ao anatin’ny haizina Bemasoandro Itaosy, tsy misy na rivotra malefaka miaro ranon’orana manify mba hampitony ny hafanana, ny tosi-drà. Leo, tofoka ary tsy mahazaka intsony ny vahoaka… etsy Bemasoandro Itaosy aloha.

Ity no fihetsehana mahery vaika voalohany nataon’ny vahoaka madinika tao aorian’ny fanoherana ny delestazy nataon’ny mpianatra teny Vontovorona. Nampiseho ohatra tamin’ireo Ray aman-dReny sy ny mpiara-belona aminy ny mpianatra fa tsy azo ekena ny fanimbazimbana sy fanaovana tsinontsinona ny zo maha-olona dia ny fananana fahazavana izany. Niatrika ny famoretana izy ireo, hatry ny omaly, ary izao noraisin’ny mponina etsy Bemasoandro Itaosy izao ny ohatra.

Tsy ireo izy irery ihany anefa no mizaka ny vokatry ny delestazy lava reny eto amin’ny tany sy ny fanjakana malagasy. Maro ireo tsy miteny, miaritra fotsiny, mizaka ny mangidy, miandry ny fisokafan’ny mason’ireo mpitondra izay toa jamba sy marenina…. Mandrapahoviana anefa ?… Ohatra no nomen’ny teny Vontovorona, nanara-dia ny teny Itaosy, handrasana arak’izany ny fifohazan’ny rehetra, ny eto Iarivo fotsiny ohatra, hanohitra ny tsy rariny sy ny tsy zakan’ny aina. Satria tsy zanaky ny maizina ny Malagasy.

Ny Fanoratana