ADY AMIN’NY FAMOTSIAM-BOLA : Mbola mametraka olana ny Fitsarana

Nanatanteraka tombana ezaka ny Sampandraharaha malagasy iadiana amin’ny famotsiam-bola sy ady amin’ny famatsiam-bola ny fampihorohoroana na ny (Samifin), omaly. Tsy mahafa-po ny vokatra, anisan’ny mametraka olana miteraka tsy fahombiazana ny eny amin’ny Fitsarana…

Nanatontosa tombana ezaka ny Sampandraharaha malagasy iadiana amin’ny famotsiam-bola sy ady amin’ny famatsiam-bola ny fampihorohoroana na ny Samifin, omaly tetsy amin’ny 67ha. Nilaza mazava Lamina Boto Tsaradia, tomponandraikitra voalohany eny anivon’ny Samifin omaly, fa « tsy ampy ny vokatra, izay miteraka tsy fahombiazan’ity sampandraharaha ity. Raha 130 ny antontan-taratasy voaray, zara raha misy telo no olona voasazy amin’ny resaka famotsiam-bola. Fanampin’izay, vola 90.557.000 ariary no nogiazana tamin’ny resaka famotsiam-bola. Midika izany fa tsy mahafa-po ny vokatra ». Araka ny fanazavana, efa tafiditra teo anivon’ny ESAAMLG na (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group) i Madagasikara, ny 2 septambra 2016. Ity rafitra iraisam-pirenena ity, izay manampy ny ady amin’ny resaka famotsiam-bola. Misy hatrany ny tombana ezaka tsy maintsy tanterahina isaky ny telo volana. Raha ny vokatry ny Samifin hatreto, tsy mbola manakaiky ny fenitra tadiavina eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.

Anisan’ny miteraka olana, ny tsy fisian’ny fahombiazan’ny ady amin’ny famatsiam-bola avy amin’ny Samifin izao, ny tsy fipetrahan’ny rafitra tsirairay araka ny tokony ho izy. Tafiditra ao, ny any amin’ny loharanom-baovao iaingana ahafaha-manao fanadihadiana, toy ny eny amin’ny Banky. Araka ny filazan’ny filohan’ny Samifin hatrany, ny banky no tokony hilaza amin’izy ireo ny fanolorana ny fanambarana ahiahy. Ankoatra izay, ny eny anivon’ny Sampandraharaha momba ny hetra, ny tahirim-bolam-panjakana, ny fadin-tseranana sy ny maro hafa. Ny rafitra manaraka, ny eo amin’ny mpanao fanadihadiana, toy ny polisy, ny zandary, ny Bianco. Ary ny farany, ny eny amin’ny fitsarana, izay anisan’ny tena mametraka olana matetika.

Olana ny fitsarana

Navoitran’ny filohan’ny Samifin fa manatsara ny fomba fiasa hahomby sy haingana kokoa ny fisian’ny tombana ezaka matetika toa izao. Manoloana ny lesoka eo amin’ny Sampandraharaha malagasy iadiana amin’ny famotsiam-bola sy ny ady amin’ny famatsiam-bola ny fampihorohoroana ity, hanatanteraka fiofanana amin’ireo mpisehatra samihafa izy ireo. « Raha havanana amin’ny asany ny tsirairay avy, vetivety ny hahazoana ny vokatra sy ny famaizana eo amin’ireo mpanao famotsiam-bola. Rehefa tsara fiofanana ireo, tsy hiandry olona havanana avy any ivelany intsony isika », hoy hatrany ny filohan’ny Samifin. Tsy niolaka izy nilaza, raha vao voatsirika fa misy ny fandikan-dalàna amin’ny resaka famotsiana ara-bola, tsy fanagadrana azy no zava-dehibe fa ny fanagiazana ny fananany aloha. Maharary ireo mpanao famotsiam-bola io, indrindra raha ny fananany no voakitikitika, araka ny fanazavany.

Nasian’ny filohan’ny Samifin, Lamina Boto Tsaradia, tsindrim-peo ny eo anivon’ny Fitsarana, « tsy ny mpangalatra akoho no manao ny resaka famotsiam-bola fa ireo olona ambony. Noho izany, raha tsy mandray ny andraikiny sy tsy manamafy ny fahaleovantenany ny fitsarana, aim-berimaina avokoa ny ezaka atao. Tsy ekena ny tsy fisian’ny vokatra, saingy raha tsy matanjaka ny fitsarana, manoloana ny kolikoly avo lenta, tsy hahomby mihitsy ny fanasaziana azy ireo ». Tafiditra ao anatin’ny drafitrasan’izy ireo ny fampiofanana ny olona eo anivon’ny fitsarana, manomboka ny volana marsa izao. Raha ny fandinihan’ny mpanara-baovao azy, midika ve izany fa eo anivon’ny fitsarana hatrany no tafaporitsaka ireo « trondro vaventy » sy ny « tsimatimanota » vokatry ny tsindry ara-bola sy ny kolikoly avo lenta, ka miteraka tsy fahombiazan’ny Samifin, raha 130 ny antontan-taratasy voaray, saingy telo monja no voasazy ara-pitsarana ?

Anisan’ny fanatsarana ny fomba fiasa amin’ny ady momba ny famotsiam-bola koa ny fanakalozam-baovao amin’ireo sampandraharaha eto an-toerana sy any ivelany. Tsapa fa mbola marisarisa io ka mitaky ezaka avy any amin’ny Samifin, raha tena hiady tokoa amin’ny famatsiam-bola izy ireo.

Ny Fanoratana

Tsimatomanota eny amin’ny fitsarana

Anisan’ny vato misakana eto amin’ny tany sy ny firenena ny tsy fisian’ny fahaleovantenan’ny Fitsarana. Hatramin’izao, tafaporitsaka hatrany ireo « trondro vaventy » sy ireo « tsimatimanota » rehefa tonga eny noho ny resaka fandikan-dalàna, toy ny fanondranana harena sarobidy sy ny maro hafa. Vitavita sy tsy hitahita ho azy eny ny raharaha. Izany ve no mahatonga ny fitsaram-bahoaka miseholany etsy sy eroa, noho ny tsy fatokisan’ny vahoaka ny fomba fiasan’izy ireo ? Ny Sendikàn’ny mpitsara aza, tsy manan-kambara momba ity resaka fitsaram-bahoaka mirongatra ity. Ny fakan-kevitra eny ifotony no hany vahaolana fantatr’izy ireo fa hotanterahina.

Mampiaka-peo ny fikambanana, mpanao politika, fiarahamonim-pirenena, olon-tsotra, sy ireo mpisehatra samihafa, ny tsy mbola fijoroan’ny Fitsarana avo ahafaha-mitsara olona ambony. Midika ve izany fa hanjaka hatrany ny tsimatimanota sa hitoetra eto amin’ny tany sy ny firenena ny « lehibe tsy andrian-keloka » ?