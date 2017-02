VAKY BANTSILANA : Minia mikimpy sy manao bemarenina…

Mandra-pahoviana no iaretan’ny vahoaka izao fampahoriana tsy misy fitsaharany izao, raha tsy hiresaka afa-tsy ny vidim-piainana? Sasatry ny miarina ny madinika fa ny vaventy mahita ialana olana amin’ny toe-java-misy. Lalan-tsarotra no diavin’ny vahoaka, saingy tena hisy vokany eo amin’ny fiainany tokoa izao sa atao mitafy lamba tsy antonona ka ho fara fahoriana tsotra izao. Sao mijery fa tsy mahita na mihaino fa tsy mandre ireo tompom-pahefana manoloana ny fahasahiranana efa ho lava ity. Raha vao mahakasika ny zoron-damban’ny mpitondra na ny sezany ny korontana, poa toa izay, hitany ny vahaolana. Raha ny an’ny vahoaka kosa, ataony masak’ila toa ramanonaka, indraindray aza manta mohaka…

Misy fetrany ny zavatra rehetra, misy farany avokoa izay atao. Ny faran’ny rano tokoa Ikopa, hoy ny fahendren-drazantsika, farany tany hantsana, ary faran’ny resaka ifanatrehana sy atao vaky bantsilana. Atao veliranon’ny mamba, leiretsy, ka izay tsy mety iaraha-manantsikafona. Anisan’izany izao fiainam-pirenena mikatso sy tsy mitsaha-mitotongana andro aman’alina izao. Manjaka ny delestazy, izay tsy ahitan’ny vahoaka ny mazava. Anjaka tokoa ny maizina? Miakatra ny vidin-tsolika sy ny saran-dalana, saingy vahaolana vonjitavanandro no isitrahan’ny vahoaka ny raharaha. Manjaka any an-dapa any ireo harafesina manimba ny vy sy ny ahidratsy manimba ny voly, saingy miseholany hatrany ny kiantranoantrano.

Mifanindran-dalana amin’izany rehetra izany, minia mikimpy sy manao bemarenina ny mpitondra tompom-pahefana. Manjaka ny asan-dahalo sy ny herisetra maro isan-karazany. Mitombo an-dalana toa dian’andriana ny fisian’ny fitsaram-bahoaka…Sanatriavina handray andraikitra amin’ny tsy tokony ho asany ny vahoaka, vokatry ny tsy fatokisany ny mpitondra intsony. Ny Sendikàn’ny mpitsara izay heverina ho manam-bahaolana momba io fitsaram-bahoaka io aza, very fanahy mbola velona tahaka ny valala voatango. Mampieritreritra sy mampiahiahy raha hiitatra tahaka ny sima misioka izao olana ara-tsosialy izao.

Sao tokony hasiam-pandinihina lalina ny raharaha…Vitan’ny kitsapatsapa sy andranandrana ary kisolosolo tsotra fotsiny, na efa mihatra aman-taolana aza ny fahantrana. Sao ny tarehy no ratsy ka ny volo no aolankolana. Miharihary ny tsy fahavononana amin’ny lafiny maro, saingy iniana tsy jerena. Tena vonona hanarina ny fiainam-bahoaka tokoa ve ny mpitondra? Raha izao zava-miseho isan’andro izao, toa mifanipaka ohatran’ny atsimo sy avaratra ny lalan’ny mpitondra sy ny vahoaka. Samy maka ho azy, ireo tompom-pahefana mikatsaka izay hahamarin-toerana ny sezany, ny vahoaka sasatry ny miala ireo fandri-totofana mankamin’ny fahantrana. Raha mitohy izao, tsy maintsy ho botrin’ny nataony toy ny fanoto hatrany ireo tompom-pahefana, minia mikimpy na efa hitsambikina an-tevana aza… Sa manao an’Andriamanitra tsy misy ?

Rado Harivelo