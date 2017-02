SAKOROKA TENY VONTOVORONA : Leo ny delestazy ny mpianatra, ary ny vahoaka ahoana ?

Efa tsy azo iainana intsony fahatapahan-jiro amin’izao fotoana izao saingy tsy mahita vahaolana mahomby ny mpitondra fanjakana. Manoloana izany, nihetsika ny mpianatra tetsy Vontovorona noho ny tsy fahazakany intsony ny fahatapahan-jiro lavareny. Tsy ny mpianatra ihany anefa no tratran’ny fahatapahan-jiro fa ny vahoaka iray manontolo mihitsy, andrasana araka izany izay ataon’ny vahoaka amin’ny fotoana ho avy…

Nanao fihetsiketsehana nanehoany ny hatezerany manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny ny mpianatra tetsy Vontovorona omaly. Tao anatin’ny fotoana vitsivitsy izay, raha ny tena marina dia nanomboka ny zoma lasa teo, tsy nahazo niainana ny fahatapahan-jiro teny an-toerana, araka ny nambaran’izy ireo. Nampaneno lakolosy fanairana araka izany ireo mpianatra. Na dia izany aza, mbola namely ihany ny fahatapahan-jiro omaly ary efa ho saika ny tontolo andro mihitsy aza izany. Tsy toy ny vahoaka rehetra, nahasahy naneho ny hatezerany ireto mpianatra ireto.

« Maharitra adiny enina hatramin’ny adiny folo matetika ny fahatapahan-jiro ety amin’ny oniversite. Raha izao no mitohy dia hatahoranay haharitra hatramin’ny adiny 12 izany fahatapahana izany raha toa ka tsy dieny izao dia mandray fanapahan-kevitra », hoy ny nambaran’ny filohan’ny mpianatra, Rakotondraibe Arison Saminirina.

« Misy fiantraikany any amin’ny fianaranay ity fahatapahan-jiro ity. Amin’ny fotoanan’ny famerenan-desona matetika ny jiro no tapaka. Tsy izay ihany, misy vesatra hafa zakainay mpianatra aterak’io fahatapahan-jiro io », hoy ny nambaran’ny mpianatra iray.

Efa tafahoatra…

Raha ny vaovao voaangona teny an-toerana, maro amin’ireo mpianatra no voatery misakafo ivelan’ny tranony, izany hoe tsy maintsy mamoaka vola 2.000 ariary fanampiny indray noho ny fahatapahan-jiro tsy ahafahana mahandro sakafo. Msiy amin’izy ireo anefa no tsy mihinana mihitsy noho ny tsy fananam-bola. Raha ny nambaran’ny mpitondra tenin’izy ireo, « tsy rariny » izao zava-mitranga izao. Ny fahatapahan-jiro anefa tsy amin’ny toerana iray ihany no misy azy fa saika ny rehetra mihitsy no mizaka izany, ary efa tsy azo iainana intsony ny zavatra aterany.

Efa nisy ny fihaonana an-databatra boribory nataon’ny solotenan’ny minisitry ny fampianarana ambony tamin’ireo mpianatra ary ny kaominina Alakamisy-Fenoarivo, saingy mbola tsy nisy vahaolana nivoaka tamin’izany. Nanambara ireo mpianatra fa tsy misy hiverina hianatra izy ireo raha toa ka tsy voavaha haingana io olana io. Vokatry ny tsy fahitan’ny fanjakana vahaolana, navoaka indray ny mpitandro filaminana hampanginana ny hetsik’ireo mpianatra. Toy ny nanenjika dahalo no nataon’izy ireo, mirongo basy ary niafara tamin’ny fanapoahana baomba mandatsa-dranomaso hanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana.

Noho ny fampiasana indray ny mpitandro filaminana ho hery famoretana, mpianatra iray sy zandary iray no naratra vokatry ny fifandonana. Nisy ihany koa, tsy vitsy, ireo olona tsy nahatsiaro tena noho ny tsy fahazakana ny grenady mandatsa-dranomaso nalefan’ireo mpitandro filaminana.

Mandra-pahoviana ?

Ny fanontaniana mipetraka eto, mandra-pahoviana, ny mponina eto Antananarivo no hiharitra ny fahatapahan-jiro? Mandra-pahoviana ihany koa ny mpitandro filaminana no ahatsapa fa tsinotsinona izy ireo raha toa ka esorina eny aminy ny basiny, ny fianakavian’izy ireo ihany koa mantsy dia isan’ireo mizaka izany fahatapahan-jiro izany sy ny fahasarotam-piainana misy amin’izao fotoana noho ny tsy fahaiza-mitanana misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana.

Na inona na inona resahina, ity fifandonana tetsy Vontovorona ity dia manaporofo fa kenda tsy nahita ambara indray ny mpitondra fanjakana manoloana ny krizy misy amin’izao fotoana izao. Manamarina ihany izany ihany koa ny fomba namahana ny olana nisy nisesisesy teo aloha, toy ny an’ny mpiraki-daraharaha sy ny an’ny mpiandry fonja izay nampikatso tanteraka ny fampandehanan-draharaha teo anivon’ny fitsarana.

Teo ihany koa ny tsy fahaizana nijery vahaolana tamin’ny fampiakarana ny saran-dàlana nataon’ny UCTU. Niandry ny fiakaran’ny saran-dàlana ho 500 ariary ny teo anivon’ny governemanta vao nanapa-kevitra ny handoa ny fanampiana ho an’ireo mpitatitra. Sombiny ihany anefa izany fa maro tsy voatanisa ny tsy fahaiza-mitantana misy eto Madagasikara. Manoloana izany, mampametra-panontaniana ihany ity hetsiky ny mpianatra tetsy Vontovorona manoloana ny fahatapahan-jiro ity hoe : rahoviana no anjaran’ny vahoaka Malagasy ?

Ny fanoratana