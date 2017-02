Resaky ny mpitsimpona akotry : fanilihana andraikitra momba ny fisondrotana

Tsy voalohany izao no ahenoana fanendrikendrehana ny sehatra tsy miankina amin’ny firaisana tetika amin’ny mpanohitra momba ny fanodikodinana entana izay asitrika mba hampisondrotana ny vidiny. Eo amin’ny tsena sy vidim-bary no tena mangidy amin’ny vahoaka ny fisehon’izany kilalao ratsy anatin’ny sehatry ny toe-karena izany. Aty am-piandohan’ny adihevitra anefa dia tsara angamba fa ara-dalàna miankina amin’ny fahalalahana izany fanao izany. Fahalalahana no safidy mipetraka eto amin’ny Nosy. Samy malalaka hikaroka izay mahasoasoa azy, ivelan’ny fanaovana raharaha maizina toy ny halatra sy fisolokiana sy ireo heloka samihafa voarara dia samy manao izay saim-pantany ho fitrandrahana ny tombontsoany manokana, tsy misy fepetra fiarovana mivantana ny tombontsoan’ny besinimaro. Araka izany, ny falalahana eo amin’ny fametrahana ny vidin’entana izay an’ny mpivarotra tsirairay irery no tompon’adidy isanisany.

Rehefa mipoitra toy izao ny fandrika fampidirana ny mponina ao anaty kizo ka manambana ny firongatry ny vahoaka amin’ny fikorontanana noho ny vesatry ny fahasahiranana tafahoatra, vao mitady irika ahafahana manilika ny andraikitra, eo vao midona amin’ny rindrin’ny fahataperan’ny fahafahana ny fitondrana.

Any amin’io fahafahana io moa no niantsampy ny vahoaka rehefa monamonainan’ny fihafiana mangidy taona maro tao ambany fifehezan’ireo nilaza azy sosialista. Tsy resaka intsony izany fifandonan’ny fahafahan’ny rehetra sy ny tsirairay amin’ny fifehezana noho ny fikarohana tombontsoa ho an’ny rehetra. Tazana mazava izany eo amin’ny sehatra pôlitika, tsy tsangan-kevitra no iadian-dresaka fa ady lahy ifaninan’ny ireo tarik’i Ra… sy andian’i Ra… sy vondron’i Ra… no anton’ny fampisehoana. Samy milaza ny fametrahana ny fandrosoana ho tanjony, sompitra iray no itsimpotsimponana hevitra izay atao fetafeta alatsaka anaty lasitra mitovy rehefa mamolavola programa. Tsy misy maha samy hafa an’ireo afatsy ny anaran’ny mpitarika aza izay entina atao antoka fialofana. Dia ny maha zanak’i Rangahy ao atsimo na ny maha havan’i Randria atsy atsinanana ve no hany anton’ny safidy ? Miverina hatrany ny fipetraky ny olana, io vidim-piainana mangirifiry io. Na saka mavo na saka mavokely dia samy saka ihany, mandrangotra.

Léo Raz