RAHARAHA 7 FEBROARY : Tadiavin’ny fitondrana fafana tanteraka amin’ny tantara

Karazana mpanao politika marobe no tonga nanatitra voninkazo ho fahatsiarovana ny andron’ny 7 febroary omaly. Efa mahazatra, raha vao mihetsika ny antoko mpanohitra, mihetsika ihany koa ny mpitandro filaminana marobe tetsy Ambohitsirohitra.

Tamin’ny 8 ora maraina, tonga teny an-toerana ireo milaza azy ho mpikambana ao anatin’ny AV7 (association des victimes du 7 février) nanao ny anjara fanateram-boninkazony. Nilaza ny filoha lefitr’izy ireo tamin’izany fa efa tafiditra mpiasam-panjakana avokoa ireo mpikambana rehetra. « Misy amin’izy ireo aza no tsy noeritreretina akory ho mpiasa raikitra saingy efa izany izy amin’izao fotoana izao », hoy ihany i Boana Jean Pierre, mpitarika ny AV7. Taorian’izay anefa, nisy nahasahy nijoro vavolombelona ireo olona notarihiny fa lainga avokoa izany filazana fa mpiasam-panjakana izany avokoa ireo olona rehetra ireo. « Nisy ny vola nampanantenain’ny filohan’ny tetezamita taminay ka io vola nomena isam-bola io fotsiny no nampiana kely dia lazaina fa karaman’ny mpiasam-panjakana. Marina fa miasa eny amin’ny minisitera ny sasany saingy mbola tsy manana laharana maha-mpiasam-panjakana izany. Ireo mpiasa ireo aza tsy nasiana resaka akory ny fari-pahaizana ananany fa na mpiandry vavahady na mpamafa-trano na mpanatitra taratasy no asa atao », hoy Randrianarison Georges, isan’ny olona tonga teny an-toerana ary mpiandry vavahady ao amin’ny minisiteran’ny tontolo iainana amin’izao fotoana izao. Araka ny nambarany dia tamin’ny 5 desambra lasa teo izy ireo no nomena vola farany ary mbola tsy nandray hatramin’izao.

Natahorana mafy…

Tamin’ny 9 ora, tonga teny an-toerana ny praiminisitra teo aloha Roindefo Monja nanatateraka ny anjara fanateralm-boninkazony. Fotoana fohy taorian’izay, niainga avy any amin’ny tohatoha-baton’Antaninarenina ny hira « iny làlana iny ». Olona marobe nanao akanjo fotsy no nitandahatra nitondra voninkazo kely teny an-tanany.

Nihatrana avy hatrany ireo zandary sy miaramila marobe teny an-toerana fa tonga hanao ny fanateram-boninkazony ny antoko miara-dia amin’ny prezida Rajoelina Andry. Notemerina ny sisiny havia sy havanana ary tao anelanelan’izay ireo olona marobe no nandeha. Tsy nisy na inona na inona akory anefa fa nilamina ny fanateram-boninkazo.

Raha tsiahivina, efa nisy ny didim-pitsarana mikasika ity raharaha nivoaka saingy mbola tsy nampiharina izany hatramin’izao fotoana izao. Ny fitondrana misy amin’izao ihany koa minia tsy mahafantatra ny fisian’io didim-pitsarana io akory. Tsy nasian’ny filohan’ny Hvm resaka akory aza izany tamin’ny fandalovany teny Ambohitsirohitra.

HR

Mangina…

Amin’izao, valo taona aty aoriana, manoloana ireny zava-nitranga ireny. Lasa matahotra manao fitakiana ny vahoaka Malagasy na dia mihoam-pampana efa tsy laitra iainana intsony aza ny vidim-piainana. Tsy mety afaka ao an-tsaina ny takaitra navelan’iny datin’ny 7 febroary 2009 iny. Any anaty tambazotran-tserasera sisa ny ankamaroan’ny olona no milaza ny alahelony saingy tsy misy fiantraikany na kely akory aza izany.

Razanamahasoa Christine, MAPAR

Zava-dehibe ny fahatsiarovana ny andro androany satria marobe ireo maty sy naratra tamin’iny fotoana iny. Ny fahafahana no tena notadiavin’ny vahoaka tamin’ireny andro ireny saingy tsy mbola misy izany fahafahana izany amin’izao fotoana izao fa vao maika aza miha-ratsy (…) Efa nisy ny didim-pitsarana nivoaka tamin’izany fotoana saingy mbola tsy nampiharina hatramin’izao.

Roindefo Monja, MONIMA

Tsy hanadino mihitsy izahay ny rà nalatsak’ireo tia tanindrazana tamin’ny 07 febroary izay nikatsahana ny fiovana teto amin’ny firenentsika (…) tsy mbola tanteraka ny fanovana nimatimatesan’ireto olona izay tsarovana eto androany (…) Tsy maintsy mandalo amin’izany vanim-potoana izany foana ny tantaran’ny firenena vao afaka miova. (…) Raha tamin’ireny fotoana ireny dia hita teto fa ny fitondrana no nampaniraka hamono ny vahoaka.

Rakotovao Rivo, HVM

Androany no andro fahatsiarovana izany androany satria maro ireo Malagasy namoy ny ainy sy naratra teto noho ny hevitra tsy mitovy na ny tsy fifankazahoana tamin’izany (…) Tsy hanaovana resaka be dia be ny andron’ny 7 febroary fa fahatsiarovana manokana. Tsy hametraka fanontaniana intsony hoe iza no naninona ary fa maninona no novonoina tamin’izany fa ny iriana dia tsy hisy izany olona maty na maratra izany noho ny hevitra tsy mitovy.

Zafisambatra Ravoavy, kaomandin’ny vondron-tobim-pileovan’ny Zandarimaria Analamanga

Manodidina ny 600 ny mpitandro filaminana nampiasaina teto ary tsy hiala mihitsy ireo olona ireo raha tsy efa tsy misy olona mivezivezy intsony eo amin’ireo toerana ireo. Ny fiara nampiasaina kosa indray dia tsy ho lazaiko eto satria mety ho betsaka mety vitsy. Mifamezivezy mantsy izy ireo ka sarotra ny milaza izany.