Langue maternelle : pour une célébration digne de ce nom

La Grande île, comme le reste du monde, célèbre ce 21 février la Journée internationale de la langue maternelle. Une conférence-débat et un récital de poèmes, rythmés par une exposition seront au programme.

Les fervents défenseurs de la langue malgache sont à pied d’œuvre pour la célébration en grande pompe de cette journée dédiée à la langue maternelle. Tout au long de cette journée, le centre culturel Tahala Rarihasina va accueillir une exposition qui va retracer l’histoire, l’origine et l’évolution de langue malgache. Des ouvrages dédiés y seront également étalés.

Au-delà de cette programmation, la célébration comporte aussi des réflexions plus profondes sur l’avenir de la langue malgache. Dans ce contexte, une conférence-débat sera organisée à la Bibliothèque nationale Anosy durant laquelle la Fédération des associations littéraires (FMTS) va sensibiliser le plus grand nombre de public local et notamment les jeunes, sur l’importance de la promotion des valeurs culturelles malgaches à travers la littérature.

La promotion de la langue et de la culture malgache par le biais de la littérature. C’est à travers ce leitmotiv que l’Union des poètes et écrivains malgaches (Havatsa-Upem) organise ce mois-ci, chaque mercredi, une rencontre littéraire au Tahala Rarihasina Analakely. Seront programmés une rencontre et présentation des écrivains de l’Havàtsa Upem, un récital de poèmes et de contes.

Joachin Michaël