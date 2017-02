Jirama : recrutement d’un commissaire aux comptes

La Jirama envisage de recruter un nouveau commissaire aux comptes pour la réalisation des audits relatifs aux exercices 2015 et 2016 a annoncé hier son administrateur délégué Lantoniana Rasoloelison, nommé le 19 janvier dernier après le limogeage de Nestor Razafindroriaka du poste de directeur général de cette société d’Etat.

«Le dernier audit réalisé au sein de la Jirama porte sur les comptes de 2014. Il n’y a plus de commissaire aux comptes depuis cette année. Le Conseil d’administration de la Jirama a approuvé récemment le recrutement d’un commissaire aux comptes», a avancé l’administrateur délégué de la Jirama à ce sujet.

Cette action entre dans le cadre du redressement de cette société qui a enregistré des gouffres financiers depuis des années. Les difficultés financières dues à la mauvaise gestion sont d’ailleurs les principales difficultés de cette société actuellement. Une situation qui est à l’origine des délestages handicapant de plus en plus les activités de la Jirama. A propos du délestage qui sévit dans tous les quartiers d’Antananarivo, un membre du syndicat de la Jirama a avancé les mêmes explications portant sur le problème d’approvisionnement de carburant et d’insuffisance d’eau pour faire tourner les centrales hydroélectriques.

Par ailleurs, il est également prévu que tous les contrats de fourniture d’énergie et de carburant seront désormais soumis à l’approbation du Conseil d’administration.

Riana R.