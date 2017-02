Hippisme : 18 courses sulfureuses à l’affiche

Les courses de chevaux repartent de plus belle sur les pistes historiques de Mahazina à Ambatolampy et à Bevalala. Parieurs et mordus de la discipline seront servis avec les différentes épreuves, notamment classique, semi-classique et handicap. L’ Autorité hippique pour les courses et l’ élevage des chevaux à Madagascar (Ahcel) propose 18 affiches alléchantes pour la saison en cours lors de l’ Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 29 janvier à Ambatolampy.

Dix épreuves se dérouleront à l’hippodrome de Mahazina. Les poulains et pouliches de 2 ans entreront en piste le 13 août à l’occasion de la Fête des mimosas à Ambatolampy tandis que la journée de clôture (Grand prix des jockeys et Grand prix de clôture) aura lieu comme à l’accoutumée à Bevalala. Tout comme la célébration des 21 ans de l’ Ahcel/PMU Madagascar lors du Grand prix Zazakely. Un des membres de l’Ahcel a proposé de réserver deux courses pour les poulains et pouliches au meeting d’Ambatolampy mais l’âge de ces bêtes ne les permet pas de disputer deux courses successives, vu leur condition physique.

Rojo N.