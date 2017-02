GABEGIE, FAVORITISME ET CORRUPTION : Appel à détresse des opérateurs malgaches

Des opérateurs malgaches sont sortis de leur mutisme hier au Socoma Anosibe pour faire part des divers abus de pouvoir et d’injustice dont ils sont victimes.

Les opérateurs malgaches dénoncent la gabegie dans la régulation des activités commerciales. Ceci en citant notamment les flous sur le circuit de distribution et en critiquant la méthode de travail des autorités de contrôle. « Le circuit de distribution devrait être clarifié si l’on veut organiser et harmoniser les activités commerciales pour le bien des opérateurs, de l’Etat et surtout des consommateurs », a affirmé hier René Rasolonjatovo, un opérateur. Ainsi, selon ses dires, à Madagascar, il n’y a pas une distinction entre les grossistes et les détaillants. Lui de suggérer ainsi à ce que les autorités de tutelle dressent la liste des grossistes et des détaillants afin de permettre l’identification du circuit de distribution. La liste permet, en effet, de savoir qui a importé et a vendu ensuite un tel ou un tel produit. « Avec cette méthode de travail, on sait, par exemple qui a importé le riz plastique », a indiqué notre interlocuteur.

René Rasolonjatovo a également démenti les affirmations selon lesquelles les opérateurs spéculent sur les prix des produits de première nécessité (PPN). « Le prix minimum de vente d’un sac de sucre est de 137 500 ar, un produit en provenance du Brésil. Les autorités peuvent comparer le prix d’importation et le prix de vente au niveau des grossistes pour savoir si nous spéculons trop ou non. Pour un sac de riz, avec un prix de revient de 72 500, nous n’avons droit qu’à un bénéfice de 1 000 ariary par sac vendu », a indiqué l’opérateur.

Favoritisme

Par ailleurs, les opérateurs avancent que l’organisation actuelle mènera vers la mise à mort des opérateurs malgaches. Outre les flous autour du circuit de distribution, ces derniers de dénoncer, en effet le traitement de faveur dont bénéficient certains importateurs qui sont des hauts placés au sein de l’Etat, d’après leurs dires. « Les responsables étatiques ne devraient pas intervenir dans les activités commerciales», dixit René Rasolonjatovo. Les opérateurs ont également évoqué l’organisation des activités commerciales démarrée en 2009. Cependant, d’après leurs explications, le problème est que les responsables, qui sont des nouveaux venus, répètent les erreurs des précédents.

En attendant une politique bien claire pour la réorganisation des activités commerciales, les opérateurs exhortent l’Etat à ce que les activités des agents de commerce et des agents de la Contribution, réputés pour leurs activités malsaines, soient interrompues. L’interruption du redressement fiscal est également réclamé par ces opérateurs vu la désorganisation actuelle des activités commerciales. Ceci tout en affirmant la nécessité de la mise en place du circuit de distribution. Les opérateurs ont ainsi souligné l’urgence de la prise de mesures adéquates et efficaces par l’Etat.

J.Raharisoa