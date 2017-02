FANANGONAN-DRA : Mitaky ny fialan’ny Tale ireo mpiasa etsy amin’ny HJRA

Tsy mazava ny fitantanana ity antokon-draharaha misahana ny fanangonan-dra ity. Raikitra ny hetsika fanairana notontosain’ny mpiasa tetsy amin’ny HJRA, omaly.

Nanatanteraka hetsika fanairana ireo mpiasa eo anivon’ny Antokon-draharaha misahana ny fanangonan-dra ao amin’ny HJRA, omaly maraina. Marobe ireo zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy eo anivon’ity antokon-draharaha nihataka tamin’ny hopitalim-panjakana ity. Anisan’ny angatahin’izy ireo ny fialan’ny tale mpitantana. Nanambara ny dokotera Rasamimanana Dieu Donné Germain fa « mitaky ny fitantanana mangarahara ny mpiasa. Milaza ny tale fa tsy misy vola hatrany, saingy ny mahagaga anay, mahavita manangana fotodrafitrasa eto izy. Anisan’izany ny fanaovana io tamboho io sy ny trano ho an’ny mpitana kaonty. Tsy mazava ny fomba fitantanana raha izao zava-misy izao ». Navoitrany fa marobe ireo zo mbola tsy azon’ny mpiasa hatramin’izay efa-taona nialan’ity Antokon-draharaha misahana ny fanangonan-dra etsy amin’ny HJRA ity. Ankoatra izay, zon’ny mpiasa ny tokony hohajaina, eny fa na ny madinika aza, saingy kitakitaina sy anaovan’ny Tale teny mahery. Anisan’ny mamatsy ra eo anivon’ny hopitaly miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana, eny fa na any ambanivohitra be aza, ity antokon-draharaha iray etsy amin’ny HJRA ity.

Mampihena ny risi-po

Tsy mazava rahateo ny karazana solon-tsakafo omena ireo mpanome ra. Nohazavain’ny dokotera Rasamimanana Dieu Donné Germain ihany fa « ra 350 000ml no alaina amin’ireo mpanome ary tokony hahazo 1200 ariary isaky ny mpanome ra, saingy zara raha misy 300 ariary no azon’ireo mpanome ra an-tsitrapo ireo ». Manampy trotraka ireo antsojay ataon’ny Tale toy ny famindran-toerana, raha ny fanampim-panazavany. Iray amin’ireny ny famindran-toerana ireo mpiasa efatra teo anivon’ity antokon-draharaha misahana ny fanangonan-dra ity, ka nisy ny ireo nafindra any Arivonimamo raha lasa any Fianarantsoa kosa, ny hafa.

Manoloana izao olana izao, miteraka fiantraikany lalina amin’ireo mpanome ra izany. Nilaza, ohatra, Rakotoarijaona Simone, mpiandraikitra ny mpanome ra eo anivon’ny FJKM Ambohinaorina Sabotsy Namehana fa « ny ra omena manavotra olona iray. Ny tsy fahatongavan’ny fiara noho ny tsy fisian’ny solika eo anivon’ity antokon-draharaha ity, mampihena ny faharisihan’ny olona mpanome ra ». Manaitra ny sain’ny tomponandraikitra, araka izany, ny tenany mba hitady vahaolana amin’izao fitokonana izao, mba tsy hampihemotra ireo mpanome ra an-tsitrapo.

Rado Harivelo