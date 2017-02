ECHAUFFOUREES A VONTOVORONA : Ras-le-bol du délestage, les étudiants ont donné le ton

Le délestage a assez duré, l’incapacité des dirigeants à trouver des solutions adéquates également. Hier, Vontovorona a été le théâtre des échauffourées durant la grève des étudiants de l’école supérieure polytechnique qui en ont ras-le-bol. Puisque la situation est généralisée et que l’ensemble de la population en est frappé, l’on attendra également la réaction de la population victime des délestages dans les futures proches.

Les étudiants ont manifesté leur colère face à la persistance du délestage au sein du Campus universitaire de Vontovorona hier. En effet, ces derniers temps, plus précisément, depuis vendredi dernier, le délestage a fait rage au sein du Campus. Une première alerte a déjà été donnée par les étudiants. Mais hier encore, le délestage était de retour et avait duré pendant presque toute la journée. Les étudiants, qui ont toujours montré assez de courage par rapport au reste de la population qui se contente d’encaisser le coup, n’en pouvaient plus. Leur mouvement n’est pas sans raison.

« Le délestage dure jusqu’à six à huit heures. On craint fortement qu’il va durer jusqu’à 12 heures si l’on ne procède pas dans les plus brefs délais à la révision de l’électrification », a affirmé le président de l’association des étudiants, Arison Saminirina Rakotondraibe. « Ce phénomène ne manque pas de perturber le déroulement nos études. Le temps de la révision est limité à cause des coupures. La situation ne manque pas également de générer d’autres charges pour nous », ajoute une étudiante.

Injustice et intolérable

D’après les informations recueillies sur place, certains étudiants sont obligés de se restaurer ailleurs et de dépenser environ 2 000 ariary supplémentaire par repas, faute d’électricité. D’autres, s’abstinent de manger faute de moyens financiers. Pour le porte-parole des étudiants, la situation est « injuste et intolérable ». En effet, le délestage n’affecte non seulement un endroit particulier, ou une communauté précise, mais aussi l’ensemble de la population malgache, ceux qui ne peuvent pas se permettre de s’offrir le luxe d’un groupe électrogène, qui n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Une table ronde aurait déjà eu lieu hier entre les représentants du ministère de l’Enseignement supérieur, l’Université, les étudiants et la Commune d’Alakamisy-Fenoarivo, mais aucune solution n’a pu être prise. Les étudiants ont manifesté leur détermination à ne pas reprendre les cours tant que le problème ne sera pas résolu définitivement. Comme s’ils avaient donné l’exemple à la population lambda, victime également des coupures d’électricité répétitives et d’injustice, qu’il ne faut plus tolérer l’intolérable ou rester les bras croisés face notamment à un problème qui risque de perdurer faute d’une prise de responsabilité par les autorités compétentes.

Mais voilà, l’Etat a eu encore recours aux forces. Parce que les forces de l’ordre étaient une fois de plus mobilisées pour réprimer la manifestation des étudiants , comme si elles ne sont pas victimes des délestages ou qu’elles n’ont pas de famille, de sœurs ou de frères victimes d’une situation pareille. Comme pour faire face à des brigands et bandits de grand chemin, ces forces de l’ordre se sont servies des armes, à l’instar des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. Résultats de la course : un étudiant et un gendarme ont été blessés et d’autres personnes ont perdu conscience, étourdies par les événements et les coups de bombe lacrymogène.

Jusqu’à quand ?

La question est de savoir, jusqu’à quand la population, les Tananariviens vont supporter les délestages qui font des victimes parmi les plus démunies, comme les opérateurs qui cherchent à faire valoir l’économie nationale ? Jusqu’à quand également les éléments des forces de l’ordre vont comprendre qu’ils sont rien sans leurs armes et que leurs familles font également partie de cette population qui souffre du délestage et les autres vicissitudes de la vie, occasionnées, entre autres, par la mauvaise gestion du pays et la recherche d’intérêts personnels et privés des politiciens ?

Quoi qu’il en soit, les échauffourées à Vontovorona témoignent une fois de plus que le régime manque d’argument pour répondre aux profondes crises qui affectent le pays et que les dirigeants sont pratiquement incapables de résoudre les problèmes dans le pays, à cause de leur amateurisme et de leur incompétence. Et cela se confirme sur de nombreux cas qui se sont, entre autres, produits dans le pays ces derniers temps, à l’instar du traitement des grèves des agents pénitentiaires et des greffiers durant lesquelles ces derniers ont pratiquement paralysé l’appareil judiciaire.

Le traitement des revendications des coopératives regroupées au sein de l’UCTU était une autre preuve. Le gouvernement a, en effet, laissé la population se désespérer face à la menace de révision à la hausse du tarif du transport public à 500 Ariary avant d’accepter le paiement des subventions et de réviser à la baisse le prix à la pompe. Mais ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres. En tout cas, la réaction des étudiants face au délestage nous amène à se poser la question : c’est à quand le tour de tous les citoyens malgaches ?

J.Raharisoa