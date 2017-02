COMMEMORATION DU 7 FEVRIER : Le peuple est-il encore prêt à se sacrifier?

Madagascar est marqué à jamais par les crises politiques qui conduisent vers le changement de régime et l’avènement d’une nouvelle République. L’histoire retiendra les martyrs durant les nombreux soulèvements populaires.

Des individus ont sacrifié leur vie dans l’espoir d’un changement. Il y a eu les événements du 13 mai 1972 à l’époque du Président Philibert Tsiranana. Le carnage du 10 août 1991 à Iavoloha du temps de l’Amiral Didier Ratsiraka. Et la fusillade meurtrière du 7 février 2009 dont on connaît l’issue finale. A l’heure actuelle, l’état chaotique dans lequel est plongé le pays laisse à penser que ces sacrifices étaient vains. Nous n’irons pas jusqu’à remettre en cause la vie de ces victimes, certes tuées au nom de la patrie. Au contraire, ces individus ont donné leur vie pour une cause noble, celle de donner un meilleur avenir au pays et à la génération future. Ce qui est condamnable c’est la récupération voire la manipulation politique qui se met en place à travers ces événements. Les politiciens s’empressent de condamner tout acte de répression sanglante, dans le but d’obtenir les faveurs du peuple et ainsi accéder au pouvoir. Une fois assis confortablement sur leur «Seza», bon nombre de ces politicards oublient vite pourquoi et grâce à qui ils sont là. Le peuple malgache est de nature pacifique mais il n’est pas dupe. Les luttes pour un renouveau de la Nation se transforment souvent en des luttes pour le pouvoir. L’intérêt d’une minorité passe avant celui du peuple. Une malhonnêteté intellectuelle qui résulte de la conjoncture actuelle. La population meurt à petit feu, l’Etat perd tout contrôle de la situation. Le délestage, l’inflation, l’insécurité et la pauvreté sont le lot quotidien des 22 millions de Malgaches. Sans doute dépité, le peuple ne fait qu’endurer et prendre son mal en patience. Mais jusqu’à quand? Les Malgaches n’ont-ils pas fait assez de sacrifices pour devoir affronter un tel désastre? Même du temps de la Transition, le contexte socio-économique n’était pas aussi catastrophique. Depuis, Madagascar est revenu dans l’ordre constitutionnel, s’est doté d’un Président élu démocratiquement mais ce retour à la légitimité n’a pas amené au changement voulu par le peuple. La démocratie fait défaut, la liberté d’expression est limitée, l’Etat de Droit n’est pas appliqué. Faute de pouvoir s’exprimer sans se faire lourdement réprimander, le peuple est-il encore prêt à se sacrifier?

Réactions multiples de part et d’autre

Il y a huit ans jour pour jour, Ambohitsorohitra était le théâtre d’un carnage avec la fusillade suite au soulèvement populaire durant la crise politique de 2009. Cette répression sanglante a fait des dizaines de mort, des centaines de blessés dont des handicapés à vie. Un sacrifice qui a abouti à la chute du régime de l’ancien Président Ravalomanana et conduit à la Transition menée par Andry Rajoelina. Aujourd’hui, Marc Ravalomanana ainsi que les responsables militaires à l’époque nient toujours toute responsabilité sur cette tuerie. Cependant, une décision du tribunal concernant cette affaire a d’ailleurs été déjà prononcée mais le régime actuel l’a tout simplement ignorée. C’est en toute solennité que plusieurs personnalités politiques, issues du parti d’Andry Rajoelina, le Mapar mais aussi le représentant du gouvernement ont tenu à rendre hommage à ces victimes de la «Révolution Orange». Ces personnalités ont effectué un dépôt de gerbes sur la stèle commémorative à Antaninarenina, en face du Palais présidentiel. Les réactions concernant cette commémoration sont multiples de part et d’autre. Toutefois, il faut souligner la récupération politique par les tenants du pouvoir en place. Le régime actuel a promis d’intégrer tous les membres de l’AV7 en tant que fonctionnaires. Pourtant, selon un des membres de cette association, aucun contrat n’a été signé jusqu’ici. Comme à son habitude, l’Etat enchaîne les fausses promesses. L’association des victimes du février (AV7) estime avoir été bernée par l’Etat.

Christine Razanamahasoa, MAPAR

«La journée commémorative d’aujourd’hui est importante en hommage aux victimes, aux nombreux blessés il y a huit ans de cela. A l’époque, le peuple a réclamé la liberté mais force est de constater que cette liberté demeure inexistante en ce moment. La situation s’est empirée (…) Un verdict a été prononcé en ces temps mais jusqu’ici, il n’y a une aucune exécution de cette décision de justice».

Roindefo Monja, MONIMA

«Jamais nous oublierons le sang versé par les patriotes en ce jour triste du 7 février 2009.Un sacrifice qui devait conduire à un changement dans notre pays(…) un renouveau tant convoité par ces martyrs – à qui nous rendons hommage aujourd’hui – mais qui ne s’est pas totalement accompli jusqu’à présent. Le pays a dû traverser une telle période sombre de son histoire pour pouvoir changer (…) il a été prouvé que le régime à l’époque a donné l’ordre de tuer le peuple».

Rivo Rakotovao, HVM

«Ce jour est dédié en mémoire de nombreux malgaches, tués et blessés à cet endroit pour des divergences d’opinion ou des désaccords (…) Il n’est nul besoin de polémiquer sur les événements du 7 février 2009 mais cette date reste aujourd’hui une commémoration à caractère spécial. La question n’est plus de savoir qui a fait quoi et qui a tiré sur qui ? Ou encore pourquoi a-t-on tué des victimes innocentes ? Ce que l’on espère c’est de ne plus revoir un tel drame se reproduire, avec des morts et des blessés à cause de points de vue divergents.»

Zafisambatra Ravoavy, Commandant du groupement Analamanga

«Ce jour du 7 février a toute son importance. Pour cela, 600 éléments des forces de l’ordre ont été mobilisés et nous ne quitterons les lieux qu’à la fin de la journée. Nous avons mis à disposition plusieurs véhicules pour s’assurer du bon déroulement de la commémoration».

La Rédaction