BMOI : un plan stratégique axé sur la digitalisation

Un nouvel an pour un nouvel élan. La visite du directeur général de BPCE International, Jean-Pierre Levayer, à Madagascar et la prise de fonction d’Alain Merlot à la tête de la direction générale de la BMOI depuis le 8 novembre dernier ont été une occasion pour la banque de mettre en place un nouveau plan stratégique 2018-2020 du groupe BPCE, axé sur la digitalisation, «Afin de mieux accompagner les clients et de répondre à leurs attentes actuelles et futures».

A ce sujet, le Président du conseil d’administration (PCA) de la BMOI, Naina Andriantsitohaina a convié le 1er février au Toit de Tàna du Carlton Anosy, 150 clients, et partenaires. C’était un moment inédit et privilégié durant lequel le PCA a évoqué le plaisir de travailler avec les collaborateurs du groupe qu’il qualifie de «Bosseurs… modestes et efficaces… certainement parmi les qualités que j’apprécie particulièrement».

Importance de l’innovation

Dans la foulée, le nouveau directeur général de la BMOI Alain Marlot a également souligné l’importance de l’innovation du développement du digital et de la qualité des services qui figure parmi les enjeux majeurs de la BMOI Groupe BPCE. «La BMOI est la première banque à Madagascar et dans l’océan Indien à avoir reçu la certification ISO 9001:2015 sur toutes ses activités de production bancaire… Cependant, il faut que nous nous améliorons…et que nous n’arrêtions pas de chercher la perfection», a-t-il précisé.

Riana R.