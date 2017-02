VOL ET TRAFIC D’OSSEMENTS HUMAINS : Pourquoi l’Etat reste les bras croisés ?

Voilà déjà plusieurs années que le pays fait face à un problème majeur qui porte directement atteinte aux valeurs ancestrales des Malgaches. Il s’agit du vol et de trafic d’ossements humains. Un véritable sacrilège dont les motifs restent aujourd’hui un mystère du grand public. Très peu évoqué, ce genre de crime semble être passé inaperçu aux yeux des autorités puisque jusqu’ici, on ignore les commanditaires de ce trafic connu sous le nom de «Saphir blanc ».

Presque chaque année, les colonnes des journaux locaux rapportent des faits de tombeaux saccagés, de vols d’ossements humains sur tout le territoire national. Un phénomène qui prend une ampleur considérable. A Ambohidaniera dans la Commune d’Andriapamaky, dans le versant nord de la Capitale, un vol d’ossements humains a été signalé. Dimanche dernier, une famille, allant à un enterrement a eu la désagréable surprise de voir leur caveau familial, vidé de tous les restes humains. Un constat horrifiant, plus de 100 dépouilles ont disparu. «Il y a quatre mois de cela, les deux autres tombeaux étaient pillés. Nous avons dû prendre des mesures mais cela n’a pas empêché les malfrats de revenir pour tout prendre», rappelle un membre de la famille victime. En effet, trois tombeaux surplombent cette colline isolée à Ambohidaniera. Visiblement, les voleurs se sont pris à trois reprises pour piller tour à tour les sépultures. Un vol déjà préparé à l’avance. Du contenu du caveau, les voleurs n’ont laissé que les crânes et les os du thorax. Les os longs tels que le fémur ou le tibia ont été pillés en bloc. «C’est triste de voir un acte aussi barbare, les ossements des ancêtres, ils ne respectent plus rien», se désole le maire d’Andriapamaky qui était présent durant les funérailles ce dimanche. D’après la famille concernée, les pilleurs se sont emparés de l’équivalent d’une charrette d’ossements. Il fallait brûler les amas de linceuls laissés par les scélérats.

900 000 ariary le kilo

Le vol d’ossements humains refait de nouveau surface. Peu importe l’endroit, la classe sociale, l’origine ethnique, les voleurs ne font aucune exception tant que les os répondent aux exigences de leurs commanditaires. Devant la recrudescence de ce «business» de tous les sacrilèges, force est de constater que l’Etat reste les bras croisés. Les journaux ne cessent d’évoquer le trafic d’ossements humains aussi appelé «Saphir blanc» mais les gros bonnets et autres bénéficiaires de ce trafic n’ont jamais été identifiés. En avril 2014, on se souvient des propos du Gal Richard Ravalomanana qui prétendaient connaître les têtes pensantes de ce réseau. Il a même parlé de «personnalités influentes » impliquées dans le coup. Aujourd’hui, aucune mesure concrète n’a été prise pour endiguer ce trafic hors du commun. En outre, le vol d’ossements humains fait partie des dysfonctionnements sociaux constatés actuellement. Certains n’hésitent pas à braver l’interdit pour de l’argent. A Ambohidaniera, un des voleurs a même volontairement marqué sur le mur tombal : «Le kilo des os est de 900 000 ariary, il n’en tient qu’à vous de faire autant!». Ce message profanateur laisse croire ainsi que le trafic du «Saphir blanc» rapporte beaucoup à ses auteurs. Un business juteux en totale opposition avec les us et coutumes malgaches. En effet, les Malgaches sont connus dans le monde pour avoir une valeur culturelle fortement rattachée aux aïeux, au respect des ancêtres. Concernant l’usage des ossements, les avis divergent, certains parlent d’utilisation à des fins cosmétiques pour lutter contre le vieillissement. Les os serviraient de matière première pour être exporter à l’étranger notamment en Chine. D’autres évoquent l’usage des ossements humains comme un moyen efficace pour les trafiquants de cocaïne de passer les frontières inaperçu. Les os seraient indétectables par les chiens renifleurs et les scanners à l’aéroport. Ou encore, les ossements humains sont convoités pour la fabrication de diamants synthétiques. Quoi qu’il en soit, plusieurs questions restent sans réponse. Qui se cache derrière ce trafic? Pourquoi les autorités minimisent ce phénomène? Une chose est sûre, la conjoncture actuelle ne laisse aucun répit aux vivants pas plus que les… morts!

La Rédaction