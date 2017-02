Vanille : les professionnels pour la sécurisation de la filière

La flambée du prix de la vanille à Madagascar qui assure 80% de la production mondiale a fait tripler le cours sur le marché international ces deux dernières années. Les opérateurs déplorent pourtant la baisse continue de la qualité de ce produit de rente fortement prisé sur le marché. Les professionnels réunis dans la Plateforme nationale vanille (PNV), en collaboration avec le ministère du Commerce et de la consommation tentent de redresser la filière à travers la sécurisation de la culture de la vanille et la professionalisation des acteurs.

Le prix du kilo de vanille était encore à 60 dollars en 2014 pour passer à 135 dollars l’année suivante, puis à 220 dollars en 2016. La forte demande sur le marché international mais aussi la baisse de production dans le pays en raison des passages cycloniques sont a priori les principaux facteurs de cet envol de prix. La situation a entraîné les mauvaises pratiques chez certains acteurs, ce qui a causé la baisse de la qualité de ce produit phare de Madagascar.

La ceuillete précoce et le vol de vanille sont de plus en plus fréquents dans les zones productrices d’après la présidente de la PNV, Rahariseta. «Certains producteurs se lancent déjà à la cueillette trois mois seulement après la floraison de la vanille. Il est évident que la vanille n’atteint pas la maturité attendue dans ce laps de temps», a-t-elle avancé. Pour sécuriser la culture de la vanille, la PNV a lancé officiellement le «dinam-paritra» dans le district d’Andapa (région Sava) cette année pour mettre fin à cette insécurité qui est à l’orgine de la baisse de la qualité de la vanille.

Opportunistes

Par ailleurs, le ministre du Commerce Armand Tazafy a également fait savoir que la présence de nombreux opportunistes entraîne l’importante régression de cette filière ces dernières années. En effet, la forte hausse du prix de la vanille a attiré de nombreux acteurs pas forcément professionnels. «Ces opportunistes n’ont pourtant aucune charge fixe. Et ils sont capables d’acheter à un prix très cher la vanille. Ce qui entraîne également la flambée du prix de ce produit», a avancé le ministre.

La date de la prochaine campagne sera fixée à l’issue de cette campagne.

Riana R.