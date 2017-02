Resaky ny mpitsimpona akotry : fihemoran’ny fizaran-taona

Tara ny fotoan’ny orana. Manaraka izay, hoy ireo mpaminavina ny toetr’andro, ny fihemoran’ny fotoana fitrangan’ny rivo-doza izay mety hiitatra hatrany amin’ny volana jona hono. Rehefa mateza am-bolana araka ny tokony ho izy moa dia zara aza. Efa be tokoa anie ny ahiahy nitatao noho ny fiantonan’ny orana teo izay. Nisy aza ny filazana fa fambara loza izy teo. Ozona vokatry ny tsy fahendren’ny mpitondra mitantana ny Nosy eo amin’ny làlam-pandrosoana, hoy ireo mpaminany sandoka.

Lasa izay fihemoran’ny fahavaratra izay ve ny fomba maharitra eo amin’ny fizaran-taona ? Efa nifanekena moa fa mandritra ny fe-potoana filatsahan’ny orana dia fadiana ny fanaovana fifidianana. Arahaba soa . Arak’izany dia tandrify tsara amin’ny main-tany ny fifidianana nokendrena atao amin’ny volana desambra 2018. Efa heno anefa fa misy fiomankomanana fanemorana io fifidianana io any amin’ny fiafaran’ny fahavaratra 2018-2019 izay vinavinaina any amin’ny volana may 2019. Tetika izay tsipahan’ny mpanohitra moa. Raha mitovy amin’ny fisehony amin’ity taona ity dia tafiditra ao anatin’ny fahavaratra izany fotoana kendrena izany, ka angamba tsy maintsy akisaka any amin’ny volana jolay na aogositra mihitsy. Tsy vita fotsiny amin’ny fandinganana Lalampanorenana iny tetika mangina anefa manakoako iny fa mbola mety hiitatra toy ny sima misioka.

Tsy mbola misy mangirana hita akory izany fihavanana lazaina imasoana izany dia efa io indray tazana mitsidika ny raharaha mety hiteraka olana izay tsy disadisa madinika fa mety hitarika korontana mihitsy. Tsy ny olona natao hifaninana na hirafy mihitsy aza no ilana ampihavanina. Ireo na mihavana anio aza dia mety hifandramatra ny ampitso. Mba hahafahan’ny raharaham –pirenena mizotra ao anaty filaminana dia tsy misy afa-tsy ny fampiharana ny lalàna sy ny fepetra tsy azon’iza na iza iodivirana. Izay manota miantoka ! Na sanatrian’izany aza hoe mametra ny lalàna fa ao anatin’ny petsapetsa no fotoana anaovana ny fifidianana dia misafidy andro iray antenantenan’ny fahavaratra ametrahana ny fotoana hampiantsoana ny mpifidy. Fialàna ny tsy fahafahan’ny maro fa hoe noho ny làlana malama no anton’ny fifanekena tsy anaovana fifidianana raha tsy maina ny tany. Raha tsy lasa aloha loatra ny fotoana firotsahan’ny orana dia tandrifin’ny volana desambra. Mifanandrify tsara koa izany amin’ny fahataperan’ny iraka napetraka amin’ilay Filoha amin’ilay fe-potoana nifanarahana araky ny lalàna.

Léo Raz