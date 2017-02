Réparation du câble Eassy : les opérations sont en cours

Les opérations de réparation du câble Eassy, en pleine mer, ont débuté depuis samedi dernier. Les équipes techniques du NOC Eassy et de Telma sont à pied d’œuvre pour finir à temps les travaux.

La réparation du câble sous-marin Eassy avance selon les prévisions. En effet, sur les neuf étapes de réparation du câble, les techniciens sont actuellement à l’étape 7 comme l’a fait savoir Patrick Pisal-Hamida, administrateur directeur général de Telma à la presse hier.

Comme prévu, le navire Leon Thevenin est arrivé à Toliara samedi dernier. Les deux experts techniques de Telma ainsi qu’un expert britannique venu spécialement pour effectuer les travaux de réparation ont embarqué. Le bateau est arrivé sur les lieux de la coupure le jour même, à 16h30. Les opérations de réparation de la portion endommagée ont débuté. Vers 16h10, le lendemain, le câble a été remonté à bord.

La première coupure était localisée à 38 km au large de Toliara mais les examens du câble ont permis d’identifier plusieurs défauts sur 8 km de longueur. La partie sectionnée est fixée sur une bouée flottante. Dans la foulée, le navire a rejoint le deuxième point de coupure pour les mêmes opérations.

Presque en phase de test

En effet, les équipes de Telma restent mobilisées jour et nuit pour que le service internet retrouve le niveau de qualité reconnu. « Mercredi, nous aurons soulevé toute la partie endommagée et nous en saurons un peu plus sur les circonstances. Je pense que nous serons à cette date dans la phase de test ultime. L’ heure la plus pessimiste avancée par le commandant de bord et les techniciens c’est vendredi à 13h GMT, tout sera rétabli et remis en ordre (…) Aujourd’hui la priorité c’est de rétablir au plus vite le câble », a expliqué Patrick Pisal-Hamida.

Des tests seront effectués avant la remise à l’eau. Après cela, des tests finaux encore seront effectués par les techniciens dans les NOC Eassy et toute l’équipe de Telma Madagascar pour s’assurer de la qualité de la réparation avant le rétablissement définitif de la liaison. Telma, via son administrateur directeur général, remercie une fois encore ses clients pour leur compréhension et leur encouragement permanent.

Arh.