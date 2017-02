REMANIEMENT GOUVERNEMENTAL : Le PM veut rempiler malgré ses casseroles

Au vu de ce qui se passe actuellement, notamment ces articles de presse tout à l’éloge du Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana, il est évident que le remaniement est imminent. Ainsi, depuis quelques jours, de nombreux articles de journaux mais également certaines chaînes audiovisuelles s’attellent à une véritable campagne médiatique afin de faire la louange du chef de gouvernement, allant jusqu’à le présenter comme étant le seul homme capable de mener à bien la politique gouvernementale appuyée par les bailleurs.

Cette pratique, sur laquelle s’appuie le PM bien que courante et que d’aucuns jugent payante, a néanmoins son revers. En effet, cela risque de remettre sur le tapis certains faits qui étaient en passe d’être oubliés par l’opinion.

Pour le cas du PM particulièrement, il traîne une lourde casserole que ne pourrait effacer aucun tam-tam médiatique, si efficace soit-il. Ainsi, son nom est irrémédiablement accolé à celui de Claudine Razaimamonjy dans l’affaire de détournement de deniers publics dans la localité d’Ambohimahamasina.

Sous d’autres cieux, un tel fait aurait entraîné la démission du concerné alors que chez nous Olivier Mahafaly Solonandrasana s’accroche et veut même rempiler dans l’espoir sans doute que l’affaire sera oubliée par la population.

Le simple respect de l’éthique voudrait pourtant que l’on quitte son poste et que l’on se mette à la disposition de la justice afin que cette dernière puisse mettre les choses au clair et statue sur son implication, ou non, dans cette affaire.

Espère-t-il être « blanchi » ?

Mais comme pour la plupart de nos responsables étatiques actuels qui ignorent la signification du mot éthique, il a encore l’audace de se présenter comme étant « l’homme qu’il faut à la place qu’il faut ». Comme si à travers cette campagne médiatique de ces derniers jours, il pourrait être « blanchi » (sans jeu de mot) de cette affaire sans passer par la case tribunal et, le cas échéant, par la case prison.

« Il ne sert à rien de parler d’autorité quand on n’est pas soi-même irréprochable », avait déclaré François Fillon avant que cette accusation d’emploi fictif à propos de sa femme Pénélope ne lui tombe dessus. Une déclaration qui devrait demeurer dans l’esprit de tous ceux qui aspirent aux hauts emplois de l’Etat et à ceux qui veulent y être reconduits.

La rédaction

Les aveux du maire d’Ambohimahamasina

L’affaire concerne un soupçon de détournement de 396 492 444 ariary. Une somme prévue pour « une subvention exceptionnelle » pour le compte de la Commune d’Ambo­himahamasina et qui était destinée à la réhabilitation du Bureau municipal d’hygiène (BMH) de cette localité. Cette affaire a été relayée par la presse, en avril 2015, de source auprès de l’Inspection générale de l’Etat (IGE). En effet, trois inspecteurs qui ont procédé à des investigations poussées dans cette localité ont pu obtenir des aveux qui accablent Olivier Mahafaly Solonandrasana, ministre de l’Intérieur à l’époque, et Claudine Razaimamonjy, une opératrice économique très proche du couple présidentiel. Ainsi, dans « une note de vérification », en date du 29 octobre 2015, ces trois inspecteurs généraux de l’Etat rapportent leur entretien avec Pierre Tsabo, le maire d’Ambohama­ha­masina, dont voici la transcription :

« J’ai vu cette somme transiter dans le compte (de la Commune rurale, ndlr), le 20 octobre 2014. On m’a obligé à virer cette somme au profit d’une personne que je ne connais pas.

J’ai refusé, mais il y a eu une pression par téléphone de la part du ministère de l’Intérieur en la personne du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation (ndlr : Olivier Mahafaly Solonandrasana), lequel m’a dit que si je voulais obtenir la construction du marché et la réhabilitation du bureau, il faut que j’obéisse à ses ordres et qu’il y a une priorité pour la Commune urbaine de Fianarantsoa.

J’ai appelé le trésorier comptable, et on a effectué le virement (…). Lorsqu’on s’est réuni à Antananarivo le 17 octobre 2015, j’ai voulu en faire le rappel à monsieur le ministre mais je n’ai pas pu le joindre. Jusqu’à présent, rien n’a été effectué ici dans la Commune rurale d’Ambohimahamasina. Je tiens à préciser que c’est madame Claudine qui m’a appelé pour me dire d’effectuer le virement mais je n’ai pas accepté. C’est après que monsieur le ministre m’a sommé de respecter ses ordres ».

Il renie ses aveux et il est logé à l’A&C

Peu après avoir obtenu ces aveux, ces 3 inspecteurs sont passés devant un conseil de discipline et ont été sanctionnés par leur mutation dans d’autres services publics.

Depuis, l’affaire avait été quelque peu reléguée au second plan jusqu’au mois de novembre de l’année dernière où Pierre Tsabo est convoqué par le Bianco, à Ambohibao. Après son audition, ce maire et son co- accusé, un directeur auprès du ministère de l’Intérieur, ont été déférés devant la chaîne pénale anti-corruption avec des charges comme «détournement de deniers publics, favoritisme, usage de faux en écriture publique, abus de fonction et détournement de capitaux».

Ils ont tous deux bénéficié d’une liberté provisoire.

Pour sa part, Claudine Razaimamonjy a été convoquée par deux fois par le Bianco, mais elle ne s’y est jamais présentée. Quant à Olivier Mahafaly Solonandrasana, il a toujours crié au dénigrement. Il a ainsi emmené des journalistes à Ambohimahamasina pour y constater les travaux effectués. Et curieusement, le maire a renié devant les journalistes ses aveux contenus dans la note de vérification dressée par les inspecteurs généraux de l’Etat. Des aveux qu’il avait pourtant faits de son plein gré.

Pour la petite histoire, le maire Pierre Tsabo avait été hébergé à l’hôtel « A and C », à Ivato, lors de son séjour dans la capitale suite à la convocation du Bianco, au mois de novembre, un grand établissement hôtelier dont la propriétaire n’est autre que Claudine Razaimamonjy.