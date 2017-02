Pétanque – Trophée equipe : Madagascar invité

La gloire de la Grande île a dépassé toutes les frontières surtout après le sacre mondial en décembre dernier, outre le prestigieux tournoi Masters de Pattaya au Thaïlande, le Masters de pétanque 2017 ainsi que les divers championnats nationaux à l’étranger. Pour rappel, la plupart des expatriés malgaches évoluent dans l’Hexagone. La chaîne l’Equipe donne rendez-vous aux inconditionnels de la pétanque, du 7 au 11 mars, à Tours pour une échéance internationale baptisée Trophée Equipe. Ce sera la grande arène pour les meilleures nations représentées dans trois catégories : tête-à-tête, doublette et triplette. Six équipes masculines et six formations féminines sont attendues durant cet évènement hors pair.

Ches les hommes, la France alignera deux formations pour affronter la Thaïlande, Madagascar, le Bénin et l’Italie. Les forces en présence du tournoi annoncent d’ores et déjà l’envergure et le niveau de la compétition puisque ce sont des Nations faisant partie des meilleures durant les 47e Championnats du monde à Madagascar. Du côté des dames, on notera la présence de la France, la Thaïlande, Madagascar, la Tunisie, le Danemark et l’Espagne. Chaque compétition se jouera en 2 poules de 3. Les 2 meilleures de chaque poule se rencontront en demi-finales croisées. Les perdants des demi-finales s’opposeront pour la 3e place de la compétition.

Rojo N.