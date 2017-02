Mkolosaina : divers festivals en gestation

Après une année riche en activités culturelles, le Centre des ressources des arts actuels à Ankatso (Craam) songe élargir ses actions cette année. Dans le cadre de l’évènement M’Kolosaina, plusieurs festivals et tournois sont au programme et le centre y a inclus d’autres disciplines, comme le sport, pour créer l’esprit de compétitivité chez les jeunes. L’inscription est déjà ouverte à Ankatso.

Cette année, les organisateurs ont choisi d’agrandir leurs horizons. Si les années précédentes, M’Kolosaina était seulement réservé aux diverses activités culturelles, cette fois-ci, il est ouvert aux sportifs. «En effet, comme son nom l’indique, M’Kolosaina a pour objectif d’éduquer les jeunes à pratiquer des activités pour qu’ils ne se tournent pas vers d’autres programmes qui favorisent la toxicomanie. C’est pour cette raison que nous avons inclus ce programme dans les activités de Craam», a annoncé l’un des responsables de M’Kolosaina.

Un premier trimestre bien rempli

Cinq activités seront donc entreprises durant ce premier trimestre. La première est un tournoi de débat autour de la culture citoyenne. Il se tiendra à partir de 8 février jusqu’au 3 mars. Le second est un tournoi sportif établis sur quatre disciplines différentes, à savoir l’athlétisme, la natation, le basket-ball et le foot. L’inscription prendra fin le 15 février et les matchs commenceront à partir du 1er mars.

La troisième est un tournoi de jeux de société. «Nous savons tous que les étudiants malgaches sont passionnés de jeux de cartes, alors nous allons organiser un tournoi de belote», a déclaré notre interlocuteur. S’ensuivra un tournoi d’échecs. Ces compétitions se tiendront les 27 et 28 février prochains à Ankatso.

Le quatrième est dédié à tous les gamers de la capitale. Au fait, le Craam organisera le 1er mars un tournoi de jeu vidéo spécial «Call of Duty». Et la date limite de l’inscription est fixée pour le 15 février. «Ce jeu est aussi très prisé des jeunes de nos jours, c’est pour cette raison que nous l’avons choisi», a-t-il continué.

Un flash mob et un carnaval

Et pour clôturer en beauté le premier trimestre, le centre propose un grand évènement le 4 mars. Il s’agit de mobiliser plusieurs jeunes acteurs pour réaliser un flash mob et un carnaval. «Tout le monde sera la bienvenue. Par ailleurs, nous sollicitons davantage de présenter des projets artistiques, dans le cadre de l’évènement M’Kolosaina, pour la promotion des jeunes artistes malgaches, leurs œuvres et la culture malgache», a-t-il conclu. La fin de l’inscription est prévue le 28 février.

Holy Danielle