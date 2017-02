Exposition : la webcréation en vedette à l’IFM

Actuellement, le numérique est un monde à part à ne pas négliger. Conscient de l’importance de ce domaine, l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely propose une exposition itinérante intitulée «French touch de la webcréation». Son objectif est de susciter les vocations de la jeunesse malgache dans ce monde virtuel.

L’exposition «French touch de la webcréation» est une grande première à Madagascar. Au fait, l’IFM sélectionne des œuvres de webcréations françaises et francophones et les expose à partir de ce jour jusqu’au 25 février. «Le numérique est à la fois un vecteur de diffusion de la culture et un sujet culturel à part entière mais également un outil de création illimitée», a affirmé le responsable de l’exposition à l’IFM.

Cette exposition servira de source d’inspiration pour les jeunes créateurs malgaches. Plusieurs domaines sont touchés par cette création, en allant d’un simple papier documentaire, au jeu vidéo en passant par la télévision et le cinéma… «Chaque créateur est digne d’un grand artiste qui illustre ce monde virtuel».

Holy Danielle