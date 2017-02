Dans le cosmos

Kaiamba – Dorlys n’est plus

« Kotrobaratra » a encore frappé sur la mythique formation des années 70, Kaiamba. Dorlys, une figure de proue du groupe s’en est allé hier. Après une première veillée funèbre dans la soirée à son domicile à Antsahavola, le corps du défunt sera emmené, ce jour, à la Tranompokonolona Analakely et acheminé ensuite vers sa ville natale, à Mananjary. Notons au passage que Bruno Raisner, le benjamin du groupe, a également tiré sa révérence récemment.

Documentaire – « Songs for Madagascar » en projection

«Songs for Madagascar» un long- métrage réalisé par le documentariste brésilien Cesar Paes sera projeté au théâtre Vladimir Canter de La Réunion le 23 février prochain. Ce documentaire propose un périple à travers la Grande île et l’Europe avec les Madagascar All Stars. Le film met au premier plan la musique comme porte-voix pour alerter sur la question environnementale.

«Dama, Erick Manana, Justin Vali, Régis Gizavo, Olombelo Ricky et Jaojoby, six pointures à carrière internationale, se réunissent malgré les différences et les kilomètres pour créer ensemble un son pour Madagascar. Leur musique, véritable capital transculturel, peut éveiller les consciences. Il s’agit de la filmer en situation dans les villages, en ville et dans l’intimité de leurs répétitions en résidences d’écriture. Quand ils travaillent un morceau pour l’adapter à de nouveaux instruments, à de nouveaux rythmes, c’est pour mieux toucher le public local, mais nous y découvrirons le meilleur de la world music», rapporte un communiqué.