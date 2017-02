Art Urbain : « Kolontsaina Festival » sous le signe du partage

Pour sa 3e édition, le festival itinérant «Kolontsaina anaty elakelantrano» pose ses valises à Andrefan’Ambohijanahary, les 25 et 26 février prochains.

Chaque année, une bonne poignée d’artistes participent bénévolement à ce festival qui prend place là où les bonnes volontés ont l’énergie suffisante pour animer tout un quartier. Après 67 Ha Nord Est, Ampandrana et Besarety, Andrefan’ Ambohijanahary sera le quartier hôte du «Kolontsaina festival anaty elakelantrano» cette année avec toujours la même conviction : l’art doit aller au plus près du visiteur plutôt que ce dernier ne vient à lui comme dans les galeries ou les foires.

«Un festival multidisciplinaire ambulant qui se produit dans les ruelles d’Antananarivo, Kolontsaina anaty elakelantrano, se veut être une plateforme d’expression pour les artistes évoluant dans divers horizons. Le but étant de mettre à profit leur savoir- faire par le biais d’un événement ponctuel. Nous avons constaté ces derniers temps qu’il y a très peu, voire pas du tout de scène, pour les activités culturelles favorisant l’accès au grand public dans la capitale», avance Sleeping Pop, porteur de projet.

A l’initiative d’une communauté locale d’artistes, le festival cible plus particulièrement les jeunes de la capitale, qu’ils soient amateurs, passionnés ou professionnels dans des domaines aussi variés que la peinture, la musique, la poésie, le slam et bien d’autres. «La jeunesse renvoie souvent une mauvaise image de la société. Le festival ambitionne justement de renforcer le lien entre les deux parties et par la même occasion, de réveiller leur talent caché, le temps d’un échange et de partage», a-t-elle conclu.

Joachin Michaël