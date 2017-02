ANTOKO LEADER FANILO : « Tsy matoky mpitondra intsony ny vahoaka »

Tsy manaiky ny hiraviravy tanana manoloana ny toe-draharaha eto amin’ny firenena ny antoko, Leader Fanilo. Nambaran’izy ireo fa mihamitotongana andro aman’alina ny fiainan’ny valalabemandry, amin’izao fotoana izao, hany ka tsy matoky mpitondra intsony ny vahoaka. Nanatanteraka valandresaka ho an’ny mpanao gazety ity antoko ity omaly, teny Antaninandro. Tsy nitsitsy fitenenana, Rabesa Zafera Antoine, filoha nasionalin’ny antoko Leader Fanilo fa « tsy fotoana fitazantazanana intsony izao, mila fandraisana andraikitra hentitra mba tsy hahapotika ny tanindrazantsika ». Tazomin’izy ireo hatrany ny etika politika, niainan’ny antoko nandritra izay 24 taona nijoroany izay. Nohitsian’ity antoko ity fa mitaky fihavaozana ny fitantanana ny raharaham-pirenena, anisan’izany ny raharaham-panjakana, tafiditra ao ny mahakasika ny resaka momba ny fitrandrahana maro isan-karazany. Ankoatra izay, nitodika ireo tompom-pahefana koa ny antoko Leader Fanilo, ny mba hisian’ny fifandanjana isam-paritra eo amin’ny fampandrosoana manerana an’i Madagasikara. « Mila hajaina ny rijanteny mahakasika ny fitsinjaram-pahefana tena izy », hoy hatrany izy ireo.

Antso avo

« Mitodika amin’ireo tanora koa izahay ato amin’ny antoko Leader Fanilo, tsy tokony hilaza ianareo fa tsy mandraharaha ny resaka politika. Mitaky fahavononana sy fahamatorana avy aminareo, amin’ny fandraisana andraikitra eo amin’ny lafiny politika, manomboka any amin’ ny Kaominina, ho fampandrosoana an’i Madagasikara », hoy ny filoha nasionalin’ity antoko ity. Nasongadiny fa maro loatra ireo tsy fetezan-javatra eto amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana, saingy raha tsy mahatanty tsikera ny mpitondra, tsy ho tafavoaka ny firenena. « Tsy hampiova zavatra ny fanovaovana governemanta na ny fampidirana mpanohitra ao anatin’izany raha mbola mitohy ny resaka kolikoly sy ny fahalovana tanterahina », hoy hatrany Rabesa Zafera Antoine. Manolo-kevitra sy mitondra, izay heverina fa mety ho atao hanatsarana ny fari-piainan’ny Malagasy izy ireo. Anjara biriky ho an’i Madagasikara izany. « Afaka adidy amin’ny fatana izahay fa efa nesorina ny kitay lena. Koa tsy ala nenina no atao fa raharaham-pirenena no hatrehina », hoy izy nanantitrantitra. Ho tonga hatraiza izao antson’ity antoko ity izao manoloana ny fahalovana manjaka eto amin’ny tany sy ny firenena ?

Rado Harivelo