Pêche : un Pap pour le Boeny

Le Boeny s’est doté d’un plan d’aménagement de la pêche (Pap), permettant d’atteindre les objectifs et d’instaurer les mesures de gestion des ressources halieutiques spécifiques à des zones de pêches. L’ONG Bleuventures a appuyé le ministère des Ressources halieutiques et de la pêche (MRHP) dans sa mise en œuvre. L’officialisation du plan s’est tenue en fin de semaine dans les locaux du ministère de la Pêche à Ampandrianomby selon un processus de validation par étape avec les autorités, les communautés locales et les acteurs du secteur privé concernés.

Ce programme vise avant tout à soutenir les populations locales qui sont dépendantes des ressources halieutiques. Le but n’est pas d’empêcher les gens de pêcher, mais au contraire de veiller à ce que ces ressources soient disponibles de manière durable. Les acteurs du programme travaillent non seulement sur l’accès durable aux ressources, mais également sur le bien-être de la population. Il s’agit ainsi d’intégrer les aspects conservation de la pêche aux aspects communautaires, notamment les aspects santé communautaire sur lesquels chaque partie prenante est engagée à apporter son appui pour que les populations locales accèdent à des services de santé de base.

Arh.