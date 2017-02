Orange Kitra : le lycée Paul Minault au pinacle

Tout est bien qui finit bien. La version 2017 du tournoi de football Orange Kitra a pris fin hier en note majeure sur la pelouse synthétique de l’Akamasoa à Ambohimahitsy. Le père Pedro en personne a remis le trophée à l’équipe vainqueur du tournoi qui n’est autre que le lycée Paul Minault. Cette jeune formation a battu sur le fil les footablleurs de Les élites d’Andoharanofotsy sur le score de 1 but à 0. Pourtant, ces derniers ont fait un parcours sans faute mais sont tombés sur un os juste au derby final. Ô ! Déception quand tu nous tiens ! Mais ce fut quand même une victoire remportée à juste titre par les lycéens de Paul Minault qui se sont cassé les dents pour émerger du lot pendant cette édition.

Pour le compte de la 3e place, le lycée Ambohitrimanjaka a disposé des footeux du LTC sur le score de 2 buts à 1. Avec cette formule, Orange Madagascar et ses fidèles alliés entendent donner l’opportunité aux jeunes de vivre pleinement leur passion. Le but qui est de mêler esprit d’équipe, partage, dépassement de soi et solidarité a été atteint. Bis repetita placent, on reprend les mêmes et on recommence.

Rojo N.

Les résultats de la dernière journée :

– Paul Minault 1 – 0 Les Elites d’Andoharanofotsy

-Lycée Ambohitrimanjaka 2 – 1 LTC