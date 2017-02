Inflation : un comportement rationnel des agents économiques

L’inflation, qui se traduit généralement par la hausse des prix, soulève bien des interrogations ces derniers temps. De l’avis des économistes, l’inflation relève d’un « comportement normal ».

Plus d’un s’interroge sur les vrais raisons de la hausse précipitée des prix des produits de première nécessité et de certains produits stratégiques sur le marché local. La hausse des prix du carburant ainsi que les pratiques spéculatives sont souvent évoquées comme raison de la fluctuation des prix sur l’ensemble du marché.

Rado Ratobison, économiste et membre du Cercle de réflexion des économistes de Madagascar (Crem) a expliqué que, « C’est un comportement rationnel des agents économiques pour se couvrir des risques ainsi que pour se faire des bénéfices : une anticipation ». « Par ailleurs, l’intensification des transactions que cette situation engendre raccourcit le cycle d’affaires et ce sont les couches les plus vulnérables qui en subissent les conséquences », a-t-il enchaîné.

En effet, le prix des carburants sur le marché constitue l’une des causes principales d’ inflation à Madagascar dans la mesure où le pays importe encore les produits pétroliers. Et cette activité d’importation entraîne dans son sillage une

« inflation importée » qui n’est aucunement une situation extraordinaire pour un pays comme Madagascar.

Dans certains cas toutefois, une situation inflationniste positive peut contribuer à réduire le taux de chômage et à un supplément de croissance économique positive. Cela dépend du climat des affaires et de la qualité du capital humain en termes de compétence et de disponibilité de la main-d’œuvre.

Produits stratégiques

Le pétrole demeure un produit stratégique. C’est un bien de consommation tant pour les particuliers que pour les entreprises. A titre d’exemple, le domaine du transport est le premier à subir directement l’impact de la hausse du prix des carburants compte tenu du fait que l’approvisionnement de l’ensemble du pays dépend encore des activités des transporteurs. Certes, l’intervention de l’Etat dans ce genre de situation semble justifiée. L’idée d’octroyer des subventions ou des compensations pour les transporteurs remet pourtant en cause la crédibilité de l’Etat quant à la gestion des finances publiques.

Concernant l’approvisionnement en riz, l’insuffisance de la production rizicole pour la prochaine saison rizicole peut engendrer rapidement une inflation. Néanmoins, d’après toujours notre interlocuteur, le stock de riz devrait encore être suffisant pour assurer l’approvisionnement du marché, du moins pendant la période de soudure. Mais si la situation actuelle persiste, c’est l’approvisionnement pour la prochaine saison qui est menacée, « Les contrôles économiques constituent l’une des principales missions des autorités. L’exécution de ces opérations en temps réel soulève toutefois des interrogations ».

« L’on s’interroge si l’Etat arrivera à anticiper l’impact de sa décision », soulève Rado Ratobison.

Arh.