Filière vanille : Un atelier sur la vanille a été organisé, ce matin avec la Plateforme nationale vanille (PNV), regroupant les professionnels dans le secteur et le ministère du Commerce et de la consommation. L’objectif est de redresser la filière, fortement minée par l’insécurité et les activités des non- professionnels. La date de la prochaine campagne sera également fixée à l’issue de cette rencontre.