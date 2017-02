Cnaps – Grand tournoi de l’amitié : CNaPS tape fort, Elgeco se venge

Victoire partagée…en toute amitié. Le rideau est tombé en fanfare sur le Grand tournoi de l’amitié organisé par la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) qui a été non seulement le théâtre de l’évènement mais est sortie victorieuse chez les boulistes féminines. Par contre, le club a trébuché au ballon rond face à leur principal protagniste qui n’est autre qu’Elgeco Plus.

Le club omnisport des Caissiers a connu hier l’un des revers de son histoire dans le domaine du football. Effectivement, Elgeco Plus a rendu la monnaie de sa pièce à l’équipre repésentante de l’Itasy hier dans son propre jardin en s’imposant sur le score de 2 buts à 1. La tâche ne fut pas aisée pour Bela et consorts qui ont été malmenés au début de la partie. Cependant, la tension a atteint son summum et le carton rouge écopé par Njiva et Lanto a facilité la tâche à une bande d’Elgeco Plus assoiffée de victoire.

A neuf, les Caissiers semblaient déposer les armes et ont concédé facilement une défaite dès la première mi-temps. Une victoire synonyme de 7 points pour l’Elgeco Plus qui a été implacable durant cette compétition. L’autre affiche a opposé Jet Mada à Zanakala FC. La confrontation entre les deux équipes s’est soldée par la victoire de Jet Mada sur le score serré de 1 but à rien.

Au raz du bouchon

L’art de se rattraper a été maîtrisé pour la CNaPS Sport en signant une victoire tonitruante chez les dames pendant ce tournoi de l’amitié avec un grand T au complexe sportif de la Cnaps à Vontovorona. Harindranto, Dinasoa et Rija ont signé une victoire sur le fil sur le score de 13 à 11 en finale après avoir écarté CBAC et l’équipe de Telma. Ce ne fut pas le cas pour les hommes de la CNaPS qui se sont inclinés devant les représentants de l’assurance Mama.

Rojo N.