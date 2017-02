Basket – Coupe du president : Sebam marque son territoire

Le coup d’envoi des éliminatoires de la zone Nord dans le cadre de la Coupe du président a été fredonné en note majeure hier lors de la première journée. Le club emblématique de la ville des Fleurs s’est imposé sur le score de 81 à 58. Force est de constater que le club Sebam a été renforcé par trois joueurs de Fanatic Vakinankaratra qui a été déclaré officiellement dissout selon les dirigeants du club et l’autorité régionale à partir de l’année en cours. En tout, on notera la présence du fameux ASCB, AS Victoire, BCO, Sebam, NCBB ainsi que Sporting dans cette zone.

Rojo N.

Équipes participantes :

-ASCB

-AS Victoire

-BCO

-Sebam

-NCBB

-Sporting

Programme du 6 février :

15h : ASCB Boeny # Sporting Diana

16h45: NCBB Boeny # Sebam Boeny

18h30: BCO Boeny # AS Victoire Boeny