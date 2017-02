ANTSIAFABOSITRA : Les proches de Premier ministre font la loi à Antanimbary

Antanimbary, Antsiafabositra, une localité située à proximité de Maevatanana, est célèbre pour ses mines d’or. L’exploitation minière y est une activité qui remonte aux années 70. Mais depuis 2015, une personnalité étrange, au caractère menaçant du nom de Ramody fait sa loi. Il dérobe les paillettes d’or recueillies par les petits exploitants, et s’accaparent de leur mine. Mais jamais, il ne lave les alluvions aurifères. Malheureusement, ses pratiques connues par les autorités locales n’ont pas été dénoncées que récemment.

Les investigations menées ont permis de savoir que l’homme s’appuie derrière ses relations. En effet, une de ses connaissances, un certain Lami qui habite à Mahajanga, prétend être un ami du Premier ministre, Olivier Mahafaly Solonandrasana et, non moins frère de Voahangy Rajaonarimampianina, l’épouse du Président. En connivence avec les autorités judicaires de Mahajanga, ils auraient favorisé la régularisation des pratiques illégales de Ramody sur le terrain. Mais suite à une plainte déposée contre lui pour vol et extorsions de fonds, il a été arrêté la semaine dernière.

Quarante huit heures après sa garde à vue, Ramody a été déféré au parquet de Maevatanana, mais à cause de nombreuses interventions en sa faveur, le Tribunal aurait décidé d’accélérer son procès et de lui accordé une liberté provisoire. Aux dernières nouvelles, l’on a appris alors que le verdict du tribunal de cette personnalité étrange, sera rendu ce lundi prochain. Mais sa libération ne peut que constituer un danger notamment pour les personnes qui ont eu l’audace de porter plainte contre lui.

La Rédaction