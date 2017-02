Tennis – Coupe Davis : la Lituanie mène la danse

Quelles chaudes retrouvailles, hier, lors de la première journée de la Coupe Davis Europe/Afrique qui oppose Madagascar à la Lituanie jusqu’au 6 février ! Les assaillants malgaches auront encore la lourde tâche de maintenir leur place dans le groupe II face à de redoutables joueurs hôtes. Pour le début des hostilités, la Lituanie maintient les brides sur le score de 1 à 0.

Rien n’est encore joué mais Madagascar doit se mettre sur ses gardes car les Lituaniens ont d’ores et déjà annoncé la couleur en remportant la première rencontre sur le score de 1 à 0. Une rencontre qui s’est tenue en intérieur et sur une surface rapide. Il y a encore trois matchs en simple et un match de double à jouer avant le verdict final. Ce premier résultat est déjà alarmant pour la Grande île car le jeu en vaut vraiment la chandelle.

Comme il l’a annoncé l’année dernière, le capitaine d’équipe malgache, Rija Thierry Rajaobelina, mise sur le talent des jeunes joueurs. Notons la présence d’Ando Rasolomalala et Andritoavina Ratsimandresy aux côtés d’Antso Rakotondramanga, Jean-Jacques Rakotohasy et Lucas Andriamasilalao. Ando retrouve ainsi la Coupe Davis la version 2011 contre le Luxembourg comptant pour les matchs de barrage de ce groupe II. Par contre, c’est le premier pas pour le jeune Andritoavina qui a fait ses preuves lors du Championnat de Madagascar.

En cas de victoire face à la Lituanie, la Grande île affrontera l’équipe vainqueur entre la Géorgie et la Finlande au mois d’avril. Dans le cas contraire, la bande à Rija Rajaobelina croisera la raquette avec ces deux pays en match de barrage pour le maintien dans le groupe II. Pour rappel, Madagascar a vu de toutes les couleurs dans le même tableau en 2015 face à la Lettonie et le Luxembourg sur le score de 3 à 2. Des résultats qui ont déçu les porte-fanions malgaches qui étaient tout près du but. Et cette année serait peut-être la bonne.

Rojo N.