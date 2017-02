Statut de Rome : les Nations unies temporisent

Les défenseurs de la Cour pénale internationale (CPI) montent au créneau pour défendre la cause de cette institution face aux velléités d’un certain nombre d’Etats, en majorité africains, de s’y retirer.

Le Secrétaire général adjoint des Nations unies et Conseiller spécial pour la prévention du génocide Adama Dieng estime par exemple que dans l’intérêt des victimes qui ont subi et continuent de subir des horreurs sans nom, se retirer de la Cour n’est pas une option. Selon lui, le fait de dénoncer le Statut de Rome, à la base de la création de la CPI, nuit à la justice internationale pour tous.

Dans une tribune envoyée par l’agence locale des Nations unies auprès des médias hier, Adama Dieng a soutenu que ne pas en être membre ne règle rien non plus. Cet ancien greffier du Tribunal pénal international pour le Rwanda plaide pour un dialogue franc entre les Etats membres et l’instance juridique onusienne pour régler leur différend.

« Au lieu de fragiliser la Cour en refusant de la soutenir et de coopérer, les États parties aussi bien que les parties non étatiques devraient unir leurs efforts pour faire de la Cour une institution solide et efficace qui réponde aux objectifs de ses fondateurs. A savoir administrer la justice pénale internationale en toute impartialité, contribuer à la lutte contre l’impunité et promouvoir le respect de l’Etat de droit et des droits de l’homme », plaide cette personnalité.

Absence de consensus

Ces dernières années, plusieurs Etats, notamment de l’ Afrique, plaident pour le retrait pur et simple de cette Cour. Le sujet a été d’ailleurs abordé lors du 28e Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine qui s’est tenu récemment à Addis-Abeba. L’Afrique du Sud, le Soudan et le Kenya figurent parmi les pays du continent qui aspirent à abandonner cette institution. L’organisation panafricaine, toutefois, peine à trouver un consensus sur le moyen d’y arriver et la question reste en suspens.

Selon les explications d’Adama Dieng, ce sont les Africains qui sont à l’origine de la saisine de cette Cour. « Cinq des dix enquêtes en cours ont été ouvertes à la suite de la saisine de la Cour par les pays africains concernés », a-t-il fait savoir, notant que la Cour pourrait contribuer de façon positive à la transformation politique, sociale et économique en renforçant l’Etat de droit et le respect des libertés et droits fondamentaux du peuple africain.

Le Secrétaire général adjoint des Nations unies ne ménage pas pour autant l’institution onusienne en indiquant qu’elle doit être prête et disposée à écouter les préoccupations des pays africains et que « La Cour devrait s’efforcer de gagner la confiance des États membres, ainsi que des victimes ».

J.P