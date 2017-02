SAVA : appui à la commune de Sambava

Le service de l’état-civil de la Commune urbaine de Sambava vient d’être équipé pour améliorer ses prestations. Des mobiliers de bureau et un matériel informatique lui ont été remis depuis quelques jours. L’initiative rentre dans le cadre du projet d’aménagement de la ville, selon le chargé du programme territoire et développement, Honorat Rasolondraibe. L’Agence française de développement et l’Union européenne ont financé le programme pour améliorer la qualité des services publics au niveau des collectivités territoriales. Le maire de la ville, François Toto, s’est félicité de cet appui qui vient à point nommé.

L’utilisation de matériels vétustes handicape, actuellement, les services publics, faute de moyens. Plusieurs communes peinent d’ailleurs à s’acquitter de leurs charges fixes avec des arriérés de salaires de plus de trois mois, démotivant les employés et paralysant leurs activités.

Manou