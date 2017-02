Réparation du câble Eassy Les travaux sont à mi-chemin

Une semaine après que Telma ait mis au courant ses abonnés sur l’évolution des travaux de réparation du câble Eassy, l’organisation de priorisation et les solutions de backup mises en place ont permis de garantir l’accès de l’internet à tous les usagers, les entreprises comme le grand public. «Nous sommes à mi-chemin de retrouver la connexion normale», a déclaré hier à le presse Patrick Pisal-Hamida, administrateur directeur général de Telma.

Evolution des travaux

En effet, le bateau affrété pour la réparation du câble est parti de Cape Town dimanche dernier pour arriver dans la soirée d’hier à Toliara. Les travaux démarreront dès aujourd’hui et le navire repartira demain dans la matinée. Deux experts techniques du groupe Telma embarqueront à bord pour réaliser avec les techniciens du Consortium Eassy la réparation du câble.

Depuis Toliara, le navire va suivre le tracé du câble et le remonter à bord. Cette opération devrait prendre deux jours. La réparation se fera ensuite sur le bateau pendant trois jours. Des tests seront effectués avant la remise à l’eau. Après cela, des tests finaux encore seront effectués par les techniciens dans les NOC Eassy, et toute l’équipe de Telma Madagascar pour s’assurer de la qualité de la réparation avant le rétablissement définitif de la liaison.

«On n’attend pas la fin des réparations pour fonctionner. J’espère que vous sauriez apprécier tout ce qui a été mis en œuvre pour rendre ces moments les moins pénibles», a lancé Patrick Pisal-Hamida. En effet, les équipes de Telma restent mobilisées jour et nuit pour que le service internet retrouve le niveau de qualité reconnu. Telma, via son administrateur directeur général, remercie ses clients pour leur compréhension et leur encouragement permanent.

Arh.