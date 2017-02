Photographie : des scènes de vie authentique malgache vues par Fabrice Delannoy

Fabrice Delannoy expose depuis le 1er février au Le Louvre à Antaninarenina. Ayant choisi comme thème «Rétrospectif 2007-2017», le photographe a décidé de présenter des photographies exceptionnelles sur les scènes de vie des Malgaches dans diverses régions.

«La photographie est toute ma vie», a affirmé Fabrice Delannoy, lors du vernissage de son exposition, jeudi dernier, à l’hôtel Le Louvre à Antaninarenina. Au fait, il est reporter professionnel qui exerce, depuis plusieurs années, dans divers organismes internationaux tels que l’Unicef, l’UNFPA, la Croix rouge de Genève… Et ces clichés exposés sont en quelque sorte des collections, effectuées depuis ses dix dernières années de carrière (2007-2017). «Ceci est une sorte de célébration, un petit résumé de mon travail, bref, un rétrospectif», s’est exprimé l’artiste.

Des clichés pris dans plusieurs régions

En effet, étant reporter, Fabrice Delannoy multiplie ses voyages dans presque toutes les régions de Madagascar. Ces œuvres représentent ainsi le quotidien des Malgaches en général, surtout les femmes et les enfants. «J’aime aller vers les gens, les photographier sans qu’ils s’en rendent compte. De ce fait, je peux avoir des photos authentiques, rien à voir avec le genre selfie ou des photos organisées à l’avance. Bref, il faut savoir attendre le bon moment et être rapide pour prendre un bon cliché », a confié l’artiste.

L’art dans toute

son authenticité

Autodidacte, Fabrice Delannoy a toujours préféré cet art avec toute son authenticité, sans modification quelconque à travers un logiciel. «Je n’ai jamais changé quoi que ce soit de mes images, ni même les recadrer. Pour les rendre meilleures, j’opte plutôt les papiers particuliers sur lesquels je les imprime, ce qui permet d’avoir un résultat, un texture proche d’un tableau réalisé en fusain», a-t-il ajouté. Effectivement, les œuvres de Fabrice Delannoy sont toutes en noir et blanc. Il mise surtout sur les jeux de lumières et de contrastes. Pour les voir de plus près, elles seront exposées jusqu’au 28 février prochain.

Holy Danielle