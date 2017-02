Pérégrinations hebdomadaires

A dire «qu’il n’y a pas que chez soi que ça …» ne signifie pas chercher matière à se consoler ni raison à se disculper voire à s’absoudre, simplement on est appelé parfois à regarder dans l’assiette d’autrui et à constater par exemple que ça dérape pas mal à Washington ou que ça swing terrible à Paris. Ici ou là, ça pourrait ne pas provoquer de ravages plus que ça, toutefois le spectacle prête le sentiment qu’à défaut de vivre une révolution on inaugure une nouvelle ère politique.

Le réveil d’une nouvelle démocratie

D’ici on trouverait mauvaise grâce à émettre quelque petite réserve que ce soit concernant le fonctionnement de la démocratie aux USA ou en France, et pourtant l’actualité des deux côtés de l’Atlantique montre que dans ces deux pays les populations s’attendent à meilleur exercice de la démocratie.

La tenue de manifestations populaires non seulement témoigne d’un régime de liberté mais signifie aussi un sain fonctionnement du système démocratique, (ce qui n’est pas à Madagascar), quelle injonction lorsque de gigantesques foules dans les grandes villes du pays expriment insatisfaction et même opposition au Chef de l’Etat qui entame tout juste son mandat. Les élections ont tranché certes mais au final elles ont surtout coupé l’Amérique en deux. Il ne manque pas de spécialistes pour dire la nécessité de réviser certains processus, tel celui qui dicte que la victoire aux points (2.900.000 suffrages de plus) ne suffit pas à s’assurer le succès final pour accéder à la Maison Blanche, alors que d’autres préfèrent souligner le danger que présente le Président à ne pas respecter tel ou tel amendement. Quelque réponse que le pouvoir apporte à ces critiques émises et partagées par une grande partie de la population, cet épisode ne saurait rester innocent.

Le «pénélopegate» qui gâte l’atmosphère en France n’est pas comparable. Dans ce pays, à 90 Jours avant la tenue des élections, les événements se croisent pour donner à cette présidentielle une coloration exotique : un exit de ceux qui auraient pu être des favoris (les deux derniers présidents, deux anciens premiers ministres), aujourd’hui une menace de disqualification du «gagnant annoncé». La classe politique s’affole, aux acteurs chacun sa manière pour compenser le hiatus entre l’offre et la demande. La population se fait plus regardante à exiger de ses responsables davantage de probité, on a l’impression que ça met mal à l’aise pas mal de monde, et comme souvent le malheur n’arrive pas seul, ne voilà-t-il pas qu’apparaissent des éléments jusque là enterrés pour jeter l’opprobre même sur ceux qui ont fait de leur probité leur meilleur argument de vente.

Pareil malheur ou pareil bonheur (c’est selon) ne pourrait survenir à Madagascar, on croulerait sous les dossiers, qu’une fois encore ceux qui se tiennent par la barbichette ne trouveraient de solution que le recours à l’amnistie, façon de s’arranger entre pécheurs sous le prétexte d’une réconciliation nationale qui fait l’absolution des coupables. Ce n’est pas le simple «pas vu pas pris», c’est l’élévation à un culte de «moins de moralité» : «peut-être vu, possible pris, mais bien blanchi et pas puni».

Réconciliation, ici un machin

Les réconciliateurs eux-mêmes finissent par baigner dans cette ambiance du «pas de faute à tout se permettre». La Haute Cour Constitutionnelle vient de taper sur les doigts pris à tremper dans le pot de confiture. Ils ont autoproclamé Institution de l’Etat l’organe qui les abrite pour entreprendre cette démarche qui dure plus que de besoin. Aggravation du cas comment se réconcilier quand au départ on se dispute le rôle de réconciliateur et que de gens à réconcilier il n’existe de priorité que ceux qui appartiennent à la sphère politicienne.

Le phénomène réconciliation dépasse l’entendement d’une majorité de la population qui en tous cas pensent à d’autres priorités auxquelles l’Etat et la politique ont sinon accordé peu de soucis en tous cas y ont affecté si peu d’effort et moins de crédit, (la sécurité des pesonnes et des biens). A l’occasion de ce cinquantenaire des relations diplomatiques avec le Vatican on ne peut que se féliciter d’une approche du problème par le truchement d’une organisation confessionnelle, et ce serait tant mieux si la démarche devait obliger les protagonistes à passer par le secret du confessionnal. Les raisons de faire chacun son «mea culpa» ne doivent pas faire défaut, alors que leur inclination narcissique les tenterait davantage à battre la coulpe du voisin sans jamais être capable de se mettre en doute soi-même.

En dit long sur l’état d’esprit le réflexe du Président à avoir davantage enfoncé le clou sur la candeur d’une population qui n’a de moyen à voyager que ces camions impropres au transport de personnes, parfois pilotés par des chauffeurs avinés, plutôt qu’à compatir et à présenter des condoléances et à surtout endosser une part de la responsabilité de l’Etat en rappelant aux différents services en charge de la sécurité routière leur rôle spécifique.

Léo Raz