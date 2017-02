Météo : la saison cyclonique s’étendra jusqu’en juin

Le changement climatique a également eu des impacts sur la saison cyclonique dans la zone de l’océan Indien. D’après les prévisions, au maximum, trois perturbations seront enregistrées cette année.

«En principe, la saison commence au mois de novembre et ne prend fin qu’en mai, mais cette fois, elle peut s’étendre jusqu’au mois de juin, des impacts du changement climatique », a indiqué le chef de service des adaptations aux techniques de pointe de la Direction des recherches et développement de la météo, Voahanginirina Ramiandrisoa. Cette dernière de poursuivre qu’un cyclone serait de passage dans la Grande île entre mars et avril, voire même ce mois en cours. « Si le cas se présente, il fera son entrée dans la partie nord-est de Madagascar, pour effectuer ensuite sa sortie dans l’océan Indien », a-t-elle noté.

Même s’il y a un risque de formation d’une tempête tropicale modérée à partir de ce dimanche dans l’océan Indien, plus précisément au Nord des îles Mascareignes à cause de la présence d’une zone perturbée, la météo indique que le passage d’un cyclone à Madagascar est encore peu probable. « Pas d’alerte cyclonique en ce moment dans le bassin du Sud-ouest de l’océan Indien », a-t-elle mentionné dans son bulletin de prévision en date d’hier.

La sécheresse perdure

L’insuffisance des précipitations va se poursuivre durant ce mois de février, voire s’intensifier, pour Analamanga, Atsinanana, Betsiboka, Itasy, Vakinankaratra et la partie nord du Boeny. Par contre, la pluie sera abondante dans la région de Melaky, Bongolava, Amoron’i Mania, Menabe (sauf le district de Manja), ainsi que la partie nord de l’Itasy et du Vakinankaratra. Tellement abondante qu’il y aura un risque d’inondation dans ces régions. Ailleurs, les précipitations seront normales.

Sera R