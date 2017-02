Marche d’Anosibe : hausse de 20% de marchands

De source auprès du chef de division du marché d’Anosibe, Landry Ramarosandy, une hausse de 20% de marchands a été enregistrée l’année dernière. Ce qui ramène aujourd’hui à 3 300 l’effectif des occupants des lieux, grossistes et détaillants confondus, si cela comptait dans les 2 000 il y a trois ans passés. Pour une surface de 300 000 m2, ce marché est composé d’hangars et de pavillons où 67% des marchands sont des locataires mensuels, si le reste s’acquitte des taxes par le paiement journalier d’un ticket.

Toutes sortes de marchandises se trouvent sur les lieux, allant des fruits et légumes, en passant par les produits locaux, les marchandises générales, la quincaillerie et la mercerie, sans oublier la boucherie et les volailles. D’après la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA), le marché d’Anosibe constitue une de ses principales sources de revenus avec une recette mensuelle d’environ 55 millions d’ariary.

Extension du marché

Face à cette augmentation de ses occupants, le marché d’ Anosibe est actuellement en pleine expansion à travers la construction d’une quarantaine de pavillons le long de la rue, sur la devanture du marché. Des pavillons qui seront réservés, en principe, à la vente d’habillement et d’accessoires de mode.

Avec cette nouvelle construction, la CUA entend faire d’une pierre deux coups. L’ embellissement des lieux et l’amélioration de la recette communale.

Sera R