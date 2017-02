Gestion des soldes et pension : le contrôle des états de paie lancé

La Direction générale de la gestion financière du personnel de l’Etat (DGGFPE) poursuit les réformes pour l’assainissement des soldes. Place maintenant au contrôle des états de paie en partenariat avec la Banque africaine de développement (Bad) qui a été lancé hier.

La dépense liée aux soldes représente plus de 40% du budget public et 5,1% du Produit intérieur brut (PIB) national. Des réformes sont entamées depuis 2015 pour assainir le solde et les pensions dans le but d’une gestion plus efficace des dépenses publiques. Un autre projet allant dans ce sens a été présenté hier à Anosy. Il s’agit du contrôle des états de paie des agents de l’Etat, un projet appuyé par la Banque africaine de développement (Bad) à travers le Projet d’appui à la gouvernance institutionnelle (Pagi).

«Un grand ménage est nécessaire pour mieux maîtriser les dépenses et respecter l’orthodoxie financière», a avancé le Secrétaire général auprès du ministère des Finances et du budget Alexandre Randrianasolo.

Dématérialisation

Sous cette optique, la carte professionnelle biométrique sera bientôt mise en place. Comme l’a précisé le Sg du ministère des Finances, «La carte biométrique est aussi un pas en avant vers la dématérialisation des services permettant d’alléger les procédures administratives. Cela a déjà commencé en remplaçant les cartes des pensionnés qui a permis à l’Etat d’économiser 9 milliards d’ariary en décembre dernier».

Mis à part la carte biométrique, une base de données relative aux agents de l’Etat sera également mise en place. A ce propos, la DGGFPE a annoncé que la mise à jour des dates de naissance dans la base de données de la solde a permis de rayer les agents ayant déjà atteint l’âge de la retraite. 25 000 mises à jour ont été réalisées. Ces opérations d’assainissement a en effet permis d’économiser 33 milliards d’ariary dans les caisses de l’Etat, soit 21 milliards d’ariary pour la solde et le reste pour les pensions.

A travers ce projet, l’Etat prévoit de réduire la part des dépenses liées aux soldes à 4,1% du PIB national d’ici 2019. Le budget par rapport aux soldes s’élève à 90 milliards d’ariary par mois, et 35 milliards d’ariary par mois pour les soldes de pension.

Riana R.