Foot – CAN U17 : le Gabon prend la place de Madagascar

Le verdict est tombé. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf) a décidé, hier, de confier l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2017 entre les mains du Gabon après avoir mis à l’écart Madagascar, prévu être le pays hôte de la compétition. Le Gabon fait donc coup double puisqu’il abrite déjà la Can dans la catégorie senior. Deux tournois majeurs de la Caf durant l’année en cours. D’après un communiqué de l’instance africaine de football, « Deux pays avaient déposé leur candidature (ndlr, le Gabon et le Soudan) après le retrait de l’organisation à Madagascar. Après le vote, le Gabon a été désigné pour être le pays hôte avec 8 voix contre 6. Ainsi, la compétition, initialement prévue au mois d’avril, se déroulera du 21 mai au 4 juin 2017 ».

Le Congo disqualifié

La déception a fait tache d’huile jusqu’au Congo. Les jeunes footballeurs congolais ne seront pas non plus de la partie pour cette joute continentale des moins de 17 ans. Ils ont également été disqualifiés par la Caf et seront remplacés de ce fait par l’équipe tanzanienne qui a été éliminée en match de barrage. Selon Afrikfoot, un soupçon de fraude sur l’âge est à l’origine de cette décision. « La Fédération tanzanienne de football a porté réserve contre l’éligibilité du joueur congolais Langa Lesse Bercy. Le joueur en question a été convoqué pour une IRM mais le joueur n’est jamais venu. Un ultime délai lui a été accordé mais il n’a jamais répondu à la convocation. Le Congo est donc disqualifié et remplacé par la Tanzanie ».

Rojo N.