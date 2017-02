Echos des régions

Environnement-Biodiversité menacée dans les nouveaux sites Ramsar

Les cinq nouveaux sites Ramasar, qui viennent d’être intégrés dans la liste des zones humides d’importance internationale, renferment une biodiversité remarquable mais très menacée. C’est ce qu’a souligné, hier, le WWF dans un communiqué. Par exemple, la zone humide de Bemanevika, dans le paysage des Hautes terres du Nord, dans la région de Sofia, est le seul endroit connu actuellement pour abriter les canards sauvages, Fuligule de Madagascar (Aythya innotata), une espèce considérée comme disparue mais redécouverte dans ce site.

La Barrière de corail de Nosy Ve Androka, dans le paysage marin de Mahafaly, dans la région du Sud-ouest, renferme plus de 140 espèces de corail et plus de 240 espèces de poisson, entre autres les espèces en danger critique comme le coelacanthe (Latimeria chalumae) une espèce considérée comme un poisson fossile, et cinq espèces de tortue marine.